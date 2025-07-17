रास्वपामा दीपक बोहराको सह-कोषाध्यक्ष पद गुम्यो, अब केन्द्रीय सदस्य मात्रै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दीपक बोहरालाई सह-कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाएर केन्द्रीय सदस्यमा सीमित गरेको छ।
- पार्टीले केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको विवरण निर्वाचन आयोगमा अध्यावधिक गर्न निवेदन दिएको थियो।
- निर्वाचन आयोगले बुधबार नयाँ सूची कायम गर्दै बोहरालाई केन्द्रीय सदस्य कायम गरेको उल्लेख छ।
२८ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दीपक बोहरालाई सह-कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाएको छ ।
केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको विवरण अध्यावधिक गर्न रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनमा बोहरालाई कोषाध्यक्षबाट हटाएर केन्द्रीय सदस्यमा सीमित गरिएको छ ।
आयोगले अध्यावधिक गरेर बुधबार कायम गरेको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सूचीमा बोहरालाई केन्द्रीय सदस्य कायम गरिएको उल्लेख छ ।
रास्वपाको कोषाध्यक्षमा लिमा अधिकारी र सह-कोषाध्यक्षमा बसुमाया तामाङ छिन् ।
