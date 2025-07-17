त्रिवि शुल्क विवाद : वार्तामा गएनन् विद्यार्थी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२८ साउन, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिने शुल्क घटाउनु पर्ने माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीहरू आज वार्तामा गएनन् ।
त्रिविको वार्ता टोली बुधबार साढे ४ बजेदेखि साँझ पौने ६ बजेसम्म वार्ताका लागि आन्दोलनरत विद्यार्थीका प्रतिनिधिहरू कुरिरहेको थियो । तर क्रान्तिकारीका विद्यार्थी वार्तामा गएनन् ।
‘हामी बुधबार साढे ४ बजेदेखि साँझ पौने ६ बजेसम्म प्रतीक्षामा बस्यौं । उहाँहरूको आन्तरिक कारणले आज आउनु भएन,’ वार्ता समितिका संयोजक प्राध्यापक पशुपति अधिकारीले भने ।
क्रान्तिकारीका त्रिवि इन्चार्ज ममता जोशीका अनुसार वार्तामा सहभागी हुने केही विद्यार्थी बाहिर भएकाले आज नगएको बताइन् ।
‘वार्ता अस्वीकार गरेका होइनौं । केही साथी बाहिर भएका कारण वार्तामा नगएको हौँ,’ उनले भनिन् ।
अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थी शुल्क घटाउनु पर्ने माग राखेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रिले अनशनमा छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्वन्द्व र शान्ति, सामाजिक कार्य, लैङ्गिकता सम्बन्धी अध्ययन कार्यक्रमलाई ९ महिना अघि केन्द्रीय विभागमा गाभिएको थियो ।
विभागमा गाभिएपछि शुल्क घटाउनु पर्ने माग विद्यार्थीहरूले राखेका हुन् । आन्दोलनरत विद्यार्थीका अनुसार यो चार वटा प्रोग्राम पहिले प्राइभेट थियो ।
विभागका शिक्षक, कर्मचारी र भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन अहिलेसम्म नभएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ ।
