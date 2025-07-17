मोडल उषा उप्रेतीले साइन गरिन् ‘आ बाट आमा’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । म्युजिक भिडियोकी चर्चित मोडल उषा उप्रेतीले दोस्रो फिल्मको रुपमा ‘आ बाट आमा’ साइन गरेकी छन् ।
चन्द्र पन्तले निर्देशन गर्ने फिल्मको शीर्षमध्येको भूमिकामा उनलाई अनुबन्धित गरिएको जनाइएको छ । उनको अघिल्लो फिल्म ‘आचार्य’को छायांकन भदौ ५ गतेदेखि सुरु हुँदैछ, जसलाई निखिल उप्रेतीले निर्देशन गर्दैछन् ।
‘आ बाट आमा’मा उषाको भूमिकाबारे खुलाइएको छैन तर महत्वपूर्ण भूमिका भनिएको छ ।
यसअघि यस फिल्मको अभिनय कलाकारमा पल शाह, सिम्रन पन्त, विपना थापा र दक्षिण भारतीय अभिनेता प्रदीप रावत अनुबन्धित भैसकेका छन् ।
आर्या इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा निर्माण हुने फिल्मको छायांकन भदौबाट सुरु गरिने निर्माण टिमले जनाएको छ ।
फिल्मको वितरण अधिकार आरआर फिल्म्सले लिएको छ । निर्माण पक्ष र आरआर फिल्म्सका प्रतिनिधि रोहित कट्टेल र रत्न श्रेष्ठबीच हालै सम्झौता भएको हो ।
‘आ बाट आमा’ फागुन १५ गते देशभर प्रदर्शनमा आउने तय भएको छ ।
