रविविरुद्धको निवेदनमा उच्च अदालत पोखरामा सुनुवाइ हुँदै

२०८२ साउन २९ गते १४:५८
  • उच्च अदालत पोखरामा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश विरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ।
  • जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो र सरकारी वकिलहरूले आदेश बदर गरी थुनामा राख्न माग गरेका छन्।
  • सरकारी वकिलहरूले बहस सकेपछि लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन्।

२९ साउन, काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश विरुद्ध परेको निवेदनमाथि उच्च अदालत पोखरामा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीको इजलासमा सुरुमा सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका छन् । त्यसपछि लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन् ।

जिल्ला अदालत कास्कीले २५ पुस, २०८१ मा सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोप लागेका पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत कास्कीको आदेश विरुद्ध सरकारी वकिलहरू उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए । उनीहरूलाई जिल्लाको आदेश बदर गरी रविलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

रवि लामिछानेको हकमा यस्तो छ कास्की अदालतको आदेश
रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरण
