त्रिवि क्रिकेट मैदानको फ्लडलाइटका लागि थप २ टावर आइपुगे

- काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा दोस्रो चरणका लागि ३ मध्ये २ फ्लडलाइट टावरहरू आइपुगेका छन्।
- फ्लडलाइट टावरका लागि लाइट इटालीबाट आउन बाँकी छ र एक हप्तादेखि १० दिनभित्र आइपुग्नेछ।
- मैदान स्तरोन्नतिको काम असार मसान्तमा नसकिएपछि निर्माण कम्पनीहरूले हर्जना तिरेर काम गरिरहेका छन्।
२९ साउन, काठमाडौं । काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा जडान गरिने फ्लडलाइटका लागि दोस्रो चरणमा आउन बाँकी ३ वटा टावरहरूमध्ये २ वटा टावरहरू काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
भारतबाट ल्याइएका टावरहरू बिहीबार दिउँसो कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा आइपुगेको फ्लडलाइट जडान कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर सौरभ साहले जानकारी दिएका हुन् । बाँकी एक टावर पनि काठमाडौं आइपुग्न लागेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
‘२ वटा ट्रकहरू आइपुगिसकेका छन्, बाँकी एउटा ट्रक पनि काठमाडौंनजिकै आइपुगेको जानकारी पाएको छु, जाममा होला केही होला’ साहले भने ।
यसअघि गत असार २५ मा पहिलो लटमा ३ वटा टावर आइपुगेका थिए । दोस्रो लटमा थप ३ वटा टावर आइपुग्ने बताइएको थियो ।
टावरमा राखिने लाइट भने इटालीबाट आउनेछ । उक्त लाइट भने आउन बाँकी छ । अब एक हप्तादेखि १० दिनभित्रमा लाइट पनि आइपुग्ने साहले जानकारी दिएका छन् ।
फ्लडलाइटको बेसको काम सकिइसकेको छ । प्यारापिटतर्फ भने हाल सिट जडान कार्य भइरहेको छ ।
मैदान स्तरोन्नतिको काम असार मसान्तमा नसकिएपछि अहिले निर्माण कम्पनीहरूले हर्जना तिरेर काम गरिरहेका छन् ।
