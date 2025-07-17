नेपालमा दर्ता हुने पानीजहाजमा राष्ट्रिय झण्डा अनिवार्य राख्नुपर्ने

२९ साउन, काठमाडौं। नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालन हुने पानीजहाजमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ । यो प्रावधानलाई बाध्यकारी बनाउने गरी पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुने पानीजहाज र व्यापारिक पानीजहाज भनेर दुई प्रकृतिको परिकल्पना छ । व्यापारिक पानीजहाज नेपाल बाहिरको समुन्द्रमा सञ्चालन हुनेछ ।
प्रस्तावित विधेयकमा झण्डा राख्खु पर्ने सम्बन्धी छुट्टै दफा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिम दंर्ता भएको प्रत्येक व्यापारिक पानीजहाजमा पानीजहाजको आकारको अनुपातमा कार्यालयले स्वीकृत गरेको आकारको नेपालको झण्डा राखु पर्नेछ ।’
नेपालको झण्डा पानीजहाजको राष्ट्रियताको चिह्न हुनेछ । नेपालको झण्डाले पानीजहाजलाई विदेशी बन्दरगाह वा समुद्रमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि बमोजिमको सुविधा तथा सम्मानको अधिकार प्राप्त हुने भनिएको छ ।
