+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

व्यापारिक पानीजहाज चलाउनेलाई १४ मापदण्ड तोक्ने प्रस्ताव

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन ३० गते १०:२२

३० साउन, काठमाडौं । व्यापारिक पानीजहाज चलाउनेलाई १४ वटा मापदण्ड तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको पानी जहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयकमा आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुने पानीजहाज दर्ता गर्न र व्यापारिक पानीजहाज दर्ता गर्न छुट्टाछुट्टै सर्त पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ७ मा आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुने पानीजहाज दर्ता गर्न पूरा गर्नुपर्ने सर्त १२ वटा रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

विधेयकको दफा ८ मा व्यापारिक पानीजहाज चलाउनेलाई भने १४ वटा मापदण्ड तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

(क) पानीजहाजको प्रयोजन खुलाइएको हुनु पर्ने,

(ख) पानीजहाजको धनी नेपाली नागरिक वा नेपालमा दर्ता गरिएको फर्म वा कम्पनी हुनु पर्ने, तर पानीजहाजको धनी विदेशी नागरिक भए तापनि त्यस्तो पानीजहाज भाडामा लिई सञ्चालनका लागि दर्ता गर्न यस खण्डले बाधा पुन्याएको मानिने छैन।

(ग) नेपालमै बनेको पानीजहाज भए निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र र विदेशमा वनेको भएमा खरिद गरिएको प्रमाण खुल्ने कागजात र उत्पादनको तादात्म्यता (कन्फर्मिटी अफ प्रोडक्सन। सम्बन्धी कागजात संलग्न हुनु पर्ने,

(घ) नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका पानीजहाज सेवा सञ्चालन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताका प्रावधान पूरा गरेको हुनु पर्ने,

(ङ) दफा १६ को उपदफा (५) बमोजिम क्लासिफिकेसन सोसाइटीले प्रदान गरेको प्राविधिक सर्भे सम्वन्धी प्रमाणपत्र वा दफा १९ बमोजिमको सर्भे प्रमाणपत्र संलग्न हुनु पर्ने,

(च) सामुद्रिक जीवनको सुरक्षा सम्बन्धी महासन्धी बमोजिमको सुरआ मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्ने र दफा ५० बमोजिमको सुरक्षा प्रमाणपत्र संलग्न हुनु पर्ने,

(छ) पानीजहाजमा काम गर्ने नाविक तथा कर्मचारीको बिवरण र त्यस्तो कर्मचारीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम तालिम लिएको प्रमाणपत्र संलग्न हुनु पर्ने,

(ज) दफा ५६ बमोजिमको प्रदूषणमुक्त प्रमाणपत्र संलग्न हुनु पर्ने,

(झ) पानीजहाजको धनी सम्बन्धमा विवाद भएमा त्यस्तो विवाद टुङ्गिएको प्रमाण संलग्न हुनु पर्ने,

(अ) एकपटक प्रयोग भइसकेको पानीजहाजको हकमा दर्ता रद्द भएको निस्सा संलग्न गर्नु पर्ने,

(ट) अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक सञ्चार प्रणाली (जिएमडिएसएस) जस्ता सञ्चार उपकरण जडान गरेको हुनु पर्ने र दफा ३७ बमोजिमको प्रमाणपत्र संलग्न हुनु पर्ने,

( ठ) दफा १५ बमोजिम पानीजहाजको वीमा गरिएको हुनु पर्ने,

(ड) वातावरणीय संरक्षण सम्वन्धी प्रचलित कानून बमोजिमका मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्ने, र

(ढ) दर्ता शुल्क, सर्भे शुल्क, प्रमाणीकरण शुल्क र प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु पर्ने कर तिरेको हुनु पर्ने ।

यो पनि पढ्नुहोस

पानीजहाज सेवा उद्योगमा ८० प्रतिशतसम्म विदेशी पूँजी लगानी खुलाउने प्रस्ताव
यो पनि पढ्नुहोस

नेपालमा दर्ता हुने पानीजहाजमा राष्ट्रिय झण्डा अनिवार्य राख्नुपर्ने
पानीजहाज
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

आन्तरिक जलमार्गमा पानीजहाज सञ्चालन गर्न १२ शर्त पूरा गर्नुपर्ने

आन्तरिक जलमार्गमा पानीजहाज सञ्चालन गर्न १२ शर्त पूरा गर्नुपर्ने
नेपालमा दर्ता हुने पानीजहाजमा राष्ट्रिय झण्डा अनिवार्य राख्नुपर्ने

नेपालमा दर्ता हुने पानीजहाजमा राष्ट्रिय झण्डा अनिवार्य राख्नुपर्ने
पानीजहाज विधेयकमा छलफल गर्दै संसदीय समिति, ‘तोकिए बमोजिम’ शब्दले हैरान

पानीजहाज विधेयकमा छलफल गर्दै संसदीय समिति, ‘तोकिए बमोजिम’ शब्दले हैरान
नेपालीले सञ्चालन गर्ने पानी जहाजमा नेपाली झन्डा अनिवार्य

नेपालीले सञ्चालन गर्ने पानी जहाजमा नेपाली झन्डा अनिवार्य
पानीजहाज विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार

पानीजहाज विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित