+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ट्रम्पसँगको वार्ताका लागि पुटिन अमेरिका प्रस्थान

ट्रम्प र पुटिनको भेटवार्ता मुख्यत: युक्रेन युद्धका विषयमा केन्द्रित हुने अपेक्षा छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २९ गते २२:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रुसी राष्ट्रपति भ्ल्यादिमिर पुटिन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको शिखर वार्ताका लागि अमेरिका प्रस्थान गरेको छ।
  • शिखर वार्ता अमेरिकी राज्य अलास्काको एंकोरेजमा शुक्रबार हुने र मुख्य विषय युक्रेन युद्ध रहने अपेक्षा गरिएको छ।
  • क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले ट्रम्प र पुटिनबीचको भेटपछि कुनै संयुक्त घोषणापत्र जारी नहुने बताएका छन्।

२९ साउन, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको शिखर वार्ताका लागि रुसी राष्ट्रपति भ्ल्यादिमिर पुटिन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल अमेरिका प्रस्थान गरेको छ ।

अलास्कामा हुने शिखर वार्ताका लागि रुसबाट पुटिन नेतृत्वको टोली प्रस्थान गरेर अमेरिकी हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको फ्लाइट ट्र्याकिङ प्लेटफर्म फ्लाइटराडार २४ले देखाएको हो ।

महाशक्ति राष्ट्रका दुई शिर्ष नेताबीच शुक्रबार अमेरिकी राज्य अलास्काको सबभन्दा ठूलो शहर एंकोरेजमा भेटवार्ता हुँदैछ ।

ट्रम्प र पुटिनको भेटवार्ता मुख्यत: युक्रेन युद्धका विषयमा केन्द्रित हुने अपेक्षा छ ।

यसैबीच क्रेमलिनले भने ट्रम्प र पुटिनबीचको भेटपछि संयुक्त घोषणापत्र जारी नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ । क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भोलि शुक्रबारको शिखर बैठकपछि कुनै दस्तावेज वा घोषणापत्र जारी हुने सम्भावना नभएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘कुनै दस्तावेज जारी हुने अपेक्षा छैन, त्यसका लागि केही पनि तयारी गरिएको छैन ।’

उनका अनुसार ट्रम्पसँगको वार्तापछि पुटिनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत समझदारी र सहमतिको खाका सार्वजनिक गर्नेछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

पुटिनसँगको भेट सकारात्मक भए जेलेन्स्कीसँग दोस्रो वार्ता : ट्रम्प
यो पनि पढ्नुहोस

ट्रम्प र पुटिनले वार्ताका लागि अलास्का नै किन रोजे ?
डोनाल्ड ट्रम्प भ्ल्यादिमिर पुटिन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पुटिनसँगको भेट सकारात्मक भए जेलेन्स्कीसँग दोस्रो वार्ता : ट्रम्प

पुटिनसँगको भेट सकारात्मक भए जेलेन्स्कीसँग दोस्रो वार्ता : ट्रम्प
ट्रम्प र पुटिनले वार्ताका लागि अलास्का नै किन रोजे ?

ट्रम्प र पुटिनले वार्ताका लागि अलास्का नै किन रोजे ?
पुटिनसँगको वार्ताअघि ट्रम्पले जेलेन्स्की र युरोपेली नेतासँग अनलाइन वार्ता गर्दै

पुटिनसँगको वार्ताअघि ट्रम्पले जेलेन्स्की र युरोपेली नेतासँग अनलाइन वार्ता गर्दै
ट्रम्प र पुटिनले अलास्कामा भेट्ने, मुख्य एजेन्डा रुस-युक्रेन युद्ध

ट्रम्प र पुटिनले अलास्कामा भेट्ने, मुख्य एजेन्डा रुस-युक्रेन युद्ध
मोदीलाई ‘अबकी बार, ट्रम्प सरकार’ को उपहार : ५० प्रतिशत भन्सार

मोदीलाई ‘अबकी बार, ट्रम्प सरकार’ को उपहार : ५० प्रतिशत भन्सार
ट्रम्पले रूसलाई चेतावनी दिँदै तैनाथ गरेको भनेको ‘पनडुब्बी’ के हो ?

ट्रम्पले रूसलाई चेतावनी दिँदै तैनाथ गरेको भनेको ‘पनडुब्बी’ के हो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित