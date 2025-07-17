एक सातामा प्रतितोला ३ हजार २ सय घट्यो सुन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
३० साउन, काठमाडौं । एक सातामा सुनको भाउ ३ हजार २ सय रुपैयाँ घटेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले शुक्रबारका लागि सुनको भाउ प्रतितोला १ लाख ९६ हजार २ सय रुपैयाँ तोकेको छ । यो मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ६ सय रुपैयाँ बढी हो ।
अघिल्लो दिन प्रतितोला १ लाख ९६ हजार ८ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो । यसअघि गत शुक्रबार सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च १ लाख ९९ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको थियो ।
चाँदीको मूल्य तोलामा २५ रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला २३४० रुपैयाँ रहेको चाँदी आज २३१५ रुपैयाँमा झरेको छ ।
