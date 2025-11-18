चाँदीको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, सुन तोलामा १६ सय बढ्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आइतबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला १४५ रुपैयाँले बढेर ३४९० रुपैयाँ पुगेको छ।
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आइतबार सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ५२ हजार २ सय रुपैयाँ तोकेको छ।
- असोज ३१ गतेको रेकर्ड तोड्दै चाँदी र सुनको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ।
१४ मंसिर, काठमाडौं । आइतबार चाँदीको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड बनेको छ । करिब साढे १ महिनाअघिको रेकर्ड आज तोडिएको हो ।
एकैदिन चाँदी तोलामा १४५ रुपैयाँ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि चाँदीको भाउ प्रतितोला ३४९० रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन ३३४५ रुपैयाँ थियो । यसअघि असोज ३१ गते ३३५० रुपैयाँको रेकर्ड बनेको थियो ।
सुनको भाउ पनि बढेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा तोलामा १६०० रुपैयाँ बढेको छ । यस दिन सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ५२ हजार २ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
अघिल्लो दिन २ लाख ५० हजार ६ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो । सुनको भाउ यसअघि असोज ३१ गते हालसम्मकै उच्च प्रतितोला २ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पुगेको रेकर्ड छ ।
