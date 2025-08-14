चाँदीको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, सुन ३ सय घट्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सोमबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला २३५५ रुपैयाँ तोकेको छ।
- चाँदीको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ५ रुपैयाँ बढेको छ र यो अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य हो।
- सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ९७ हजार २ सय रुपैयाँ तोकिएको छ, जुन अघिल्लो दिनभन्दा ३ सय रुपैयाँ कम हो।
९ भदौ, काठमाडौं । सोमबार चाँदीको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड बनेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले चाँदीको मूल्य प्रतितोला २३५५ रुपैयाँ तोकेको छ ।
अघिल्लो दिनको तुलनामा चाँदीको मूल्य ५ रुपैयाँ बढेको हो । यद्यपि आजको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो । यसअघि गत साउन ७ गते र हिजो आइतबार प्रतितोला २३५० रुपैयाँमा चाँदीको कारोबार भएको थियो ।
चाँदी महँगिदा पनि सुनको भाउ घटेको छ । सुन तोलामा ३ सय रुपैयाँ घटेको महासंघले जनाएको छ । आजका लागि महासंघले सुनको भाउ प्रतितोला १ लाख ९७ हजार २ सय रुपैयाँ तोकेको छ ।
अघिल्लो दिन १ लाख ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो । सुनको भाउ यसअघि साउन २३ गते हालसम्मकै उच्च १ लाख ९९ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको रेकर्ड छ ।
