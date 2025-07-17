+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आशिष अविरलले अमेरिकामा सञ्चालनमा ल्याए ‘रागा स्टुडियो’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन ३० गते १३:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चर्चित गायक तथा संगीतकार आशिष अविरलले मेरिल्याण्डको बाल्टिमोरमा 'रागा एन्ड आरएल स्टुडियो अमेरिका' संचालनमा ल्याएका छन्।
  • आशिष अविरलले 'द लस एन्जलस' ब्याण्डका गायक राजु लामासँग सहकार्यमा यो स्टुडियो स्थापना गरेको बताएका छन्।
  • संगीतकार अविरल ग्रीनकार्डमा अमेरिका पुगेका हुन् र चाँडै परिवारलाई पनि त्यता लग्ने तयारीमा छन्।

काठमाडौं । चर्चित गायक तथा संगीतकार आशिष अविरलले अमेरिकामा सांगीतिक स्टुडियो सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

‘द लस एन्जलस’ ब्याण्डका गायक राजु लामासँग मिलेर उनले मेरिल्याण्ड राज्यको बाल्टिमोरमा ‘रागा एन्ड आरएल स्टुडियो अमेरिका’ संचालनमा ल्याएका हुन् ।

स्टुडियो उद्घाटन समारोहमा बाल्टिमोरमा बसोबास गर्ने नेपाली कलाकारलाई देख्न सकिन्छ । गायक लामा चर्चित अभिनेत्री पूजा चन्दका श्रीमान समेत हुन् ।

नेपालमा पनि आशिषको रागा स्टुडियो संचालनमा छ । सामाजिक संजालबाट आशिष अविरलले आफू जहाँ भएपनि गीतसंगीतमै तल्लिन हुने बताएका छन् ।

उनी लेख्छन्, ‘ अब रागा स्टुडियो अमेरिकामा पनि ! नेपाली गीत संगीतकै यात्रामा म अमेरिकासम्म आको छु । जे छु गीत संगीतकै कारण छु । जे गर्ने छु । गीतसंगीत नै गर्ने छु । नेपाली गीत संगीतको सृजनामा हरदम तल्लीन हुनेछु । म अनि द एन्जलस ब्याण्डका राजु लामाज्यूको सहकार्यमा हामी यो संगीत कर्मलाई अघि बढ़ाउनेछु ।’

स्रोतका अनुसार, संगीतकार अविरल ग्रीनकार्डमा अमेरिका पुगेका हुन् । चाँडै उनले परिवारलाई पनि त्यता लग्ने बुझिएको छ । अविरलले १० हजार हाराहारीमा गीत कम्पोज गरेका छन् ।

आशिष अविरल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बागमतीमा कांग्रेसबाट पाँच मन्त्री नियुक्त हुँदै, आजै शपथ

बागमतीमा कांग्रेसबाट पाँच मन्त्री नियुक्त हुँदै, आजै शपथ
अर्थमन्त्री र सचिवहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता

अर्थमन्त्री र सचिवहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
डेंगु संक्रमणबाट टेकु अस्पतालमा २४ वर्षीय युवकको मृत्यु

डेंगु संक्रमणबाट टेकु अस्पतालमा २४ वर्षीय युवकको मृत्यु
एसियन आईटीएफ तेक्वान्दो प्रतियोगितामा २ नेपाली खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने

एसियन आईटीएफ तेक्वान्दो प्रतियोगितामा २ नेपाली खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने
हेवाखोला बेलिब्रिज निर्माण अन्तिम चरणमा, यातायात खुलाउने तयारी

हेवाखोला बेलिब्रिज निर्माण अन्तिम चरणमा, यातायात खुलाउने तयारी
खेलाडीहरू बंगलादेशी लिगमा अनुबन्ध हुँदै, ए डिभिजन लिगको छैन टुङ्गो

खेलाडीहरू बंगलादेशी लिगमा अनुबन्ध हुँदै, ए डिभिजन लिगको छैन टुङ्गो

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित