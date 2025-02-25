एसियन आईटीएफ तेक्वान्दो प्रतियोगितामा २ नेपाली खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
३० साउन, काठमाडौं । यही अगस्ट १६ र १७ मा चीनको निंगबो शहरमा आयोजना हुने एसियन आईटीएफ तेक्वान्दो प्रतियोगितामा नेपालका दुई खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् ।
२ खेलाडी र प्रशिक्षक लक्ष्मण बस्नेत सहितको तीन सदस्यिय टोली चीन पुगिसकेको छ ।
पुरुष व्यक्तिगत स्पाइरिङ ५८-६२ केजी तर्फ नेपालका प्रभुराम केसी र ७२-७४ केजी तर्फ सस्मन बस्नेतले प्रतिशपर्धा गर्ने छन ।
बस्नेतले प्रतियोगितामा खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी नेपालको लागी पदक जित्नेमा आशावादी रहेको बताएका छन् ।
