सांगीतिक प्रस्तुतिको लागि अमेरिका उडिन् एलिना

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गायिका एलिना चौहान 'अब गाउँछ अमेरिका' कार्यक्रमको लागि अमेरिका प्रस्थान गरेकी छन्।
- एलिना, गायक बदी पँगेनी, प्रताप दास र गायिका कला लम्सालले अमेरिकी विभिन्न सहरमा प्रस्तुति दिने तयारी गरेका छन्।
- एलिनाले यो यात्रालाई 'सपना पुरा गर्ने अवसर' भन्दै सामाजिक सञ्जालमा खुसी व्यक्त गरेकी छन्।
काठमाडौं । सांगीतिक प्रस्तुतिको लागि गायिका एलिना चौहान अमेरिका उडेकी छन् । ‘अब गाउँछ अमेरिका’ कार्यक्रमको लागि उनले विभिन्न अमेरिकी सहरमा प्रस्तुति दिने तयारी छ ।
यो कार्यक्रमको लागि गायक बदी पँगेनी र प्रताप दास, गायिका कला लम्साल पनि त्यता जाने तयारीमा छन् ।
अमेरिका प्रस्थान गर्दैगर्दाको एयरपोर्ट फोटो सार्वजनिक गर्दै एलिनाले यो यात्रालाई आफूले केवल यात्रा नभएर, सपना पुरा गर्ने अवसरको रुपमा लिएको बताएकी छन् ।
केही महिनाको बसाइको लागि अमेरिका उडेकी एलिना फोटोमा खुसी देखिएकी छन् । उनको क्याप्सन छ, ‘केही महिनाका लागि साङ्गीतिक कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिका जाँदै छु । यो यात्रालाई म केवल यात्रा हैन, सपना पुरा गर्ने अवसरको रूपमा लिएको छु । तपाईंहरूको सदैवको माया, साथ र प्रेरणाले यहाँसम्म ल्याएको हो । अब संगीतको आवाज अमेरिकामा गुन्जिनेछ । धेरै नै उत्साहित छु नयाँ अनुभवहरू, प्रस्तुतीहरू र सम्झनाहरूका लागि, सधैंजस्तो साथ दिनुहोल ।’
यसअघि उनले अमेरिकी दूतावासले भिसा दिएको जानकारी पनि सामाजिक संजालमार्फत दिएकी थिइन् । हालैको एक अन्तवार्तामा उनले अमेरिका जाने आफ्नो सपना रहेको बताएकी थिइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4