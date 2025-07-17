पशुपति पुगेर एलिनाले गरिन् विपिन जोशीको रिहाइको कामना

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गायिका एलिना चौहानले संकटमोचन ज्ञान महायज्ञमा पुगेर विपिन जोशीको रिहाइको कामना गरिन्।
- विपिन जोशी २०८० असोज २० गतेदेखि इजरायलमा हमासले बन्धक बनाएको भनिएको छ।
- सोही घटनामा १० जना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो र विपिनसहित अन्यको खोजी गर्न आग्रह गरिएको छ।
काठमाडौं । गायिका एलिना चौहानले विपिन जोशीको रिहाइको लागि पशुपति पुगेर कामना गरेकी छन् । त्यहाँ आयोजित संकटमोचन ज्ञान महायज्ञमा पुगेर उनले कामना गरेकी हुन् ।
विपिनको फोटो राखिएको फ्रेम समात्दै गरेको फोटो सामाजिक संजालमा सेयर गर्दै उनले लेखेकी छन्, ‘ आज ऐतिहासिक श्री पशुपति मनकामना पुर्ति तथा शंकटमोचन ज्ञान महायज्ञ मा विपिन भाइ चाडि भेटिनुहोस भनेर कामना गरियो । हामी सबैको मनकामना पूर्ति होस जय होस मंगलहोस ।’
विपिन लगायत विदेशी भूमिमा बेपत्ता भएका अन्य खोजी गर्न पनि उनले आग्रह गरेकी छन् । गायिका राधिका हमालले पनि एलिनासँगै यस्तो कामना गरेकी छन् ।
प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले इजरायलमा आक्रमण गर्दा बेपत्ता भएका कञ्चनपुरका विपिन जोशीकी आमा र बहिनी इजरायल सोमबार त्यता लागेका छन् ।
कृषिका विद्यार्थी विपिन जोशी ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमका लागि इजरायल गएका थिए । हमालसले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि उनी २०८० असोज २० गतेदेखि सम्पर्कमा छैनन् । उनलाई हमासले बन्धक बनाएको भनिएको छ । उनीसँगै रहेका साथीहरुले पनि हमासले लिएर गएको बयान दिएका थिए । सोही घटनामा १० जना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4