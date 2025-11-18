एलिनाले घोषणा गरिन् ‘क्यानडा टूर’, ४ सहरमा दिनेछिन् प्रस्तुति

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गायिका एलिना चौहानले २३ डिसेम्बरबाट क्यानडाको क्याम्ब्रिजबाट सांगीतिक टूर सुरु गर्ने घोषणा गरेकी छन्।
- उनको क्यानडा टूर २६ डिसेम्बर एडमन्टन, २७ डिसेम्बर क्यालगरी र ३१ डिसेम्बर टोरन्टोमा प्रस्तुति रहनेछ।
- एलिनाको क्यानडा टूर आँगन इभेन्ट्सले आयोजना गरेको हो र उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएकी छन्।
काठमाडौं । गायिका एलिना चौहान अब अमेरिकापछि क्यानडामा गुञ्जिने भएकी छन् । बुधबार उनले औपचारिकरुपमा क्यानडामा सांगीतिक टूरको घोषणा गरेकी छन् ।
अंग्रेजी नयाँवर्ष २०२६ को छेकोमा हुन लागेको यो उत्तर अमेरिकी टूरलाई लिएर एलिना उत्साहित सुनिएकी छन् ।
उनको टूर २३ डिसेम्बरमा नायगरा फल्ससँग जोडिएको रमणीय क्यानडेली सहर ओन्टारियाको क्याम्ब्रिजबाट सुरु हुनेछ ।
२६ डिसेम्बरमा एडमन्टन, २७ डिसेम्बरमा क्यालगरी, ३१ डिसेम्बरमा टोरन्टोमा उनले प्रस्तुति दिने तय छ । यसको जानकारी एलिनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत गराएकी छन् ।
एलिनाको क्यानडा टूरको आयोजना आँगन इभेन्ट्सले गरेको हो । एलिनाले हालै एक महिना लामो सांगीतिक टूरमा भाग लिएकी थिइन्, जुन विवादले घेरिएको थियो ।
