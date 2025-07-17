+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

युक्रेनबारे ट्रम्प-पुटिन वार्ता : प्रगतिउन्मुख, ठोस सम्झौता बिना अन्त्य

पुटिनले ‘सत्यनिष्ठ भएर’ युद्ध अन्त्य गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । ट्रम्पलेअन्ततः निर्णय गर्ने जिम्मा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र युरोपेली नेताहरूको काँधमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन ३१ गते ७:०६

३१ साउन, काठमाडौं । रुस युक्रेन युद्ध अन्त्यको लागि अलास्कामा भएको अमेरिकी रास्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी रास्ट्रपति भ्लादीमिर पुटिनबीचको वार्ता प्रगतिउन्मुख भए पनि ठोस सम्झौताबिना अन्त्य भएको छ ।

ट्रम्प र पुटिन एकै मञ्चमा करिब १० मिनेटसम्म संयुक्त रूपमा उपस्थित भएका थिए । दुवै नेताले व्यक्तिगत वार्तामा प्रगति भएको संकेत गरे पनि वार्ता ठोस सम्झौतामा पुग्न सकेन ।

पुटिनले आफू ‘सत्यनिष्ठ भएर’ युद्ध अन्त्य गर्न इच्छुक रहेको भन्दै यसलाई ठूलो ‘त्रासदी’ को रूपमा व्याख्या गरे ।

उनले द्वन्द्वका ‘मूल कारण’ हटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै युक्रेन र युरोपलाई वार्ता भंग नगर्न चेतावनी दिए । पुटिनका अनुसार, यो भेटवार्ता द्वन्द्व समाधानको सुरुआती बिन्दु मात्र हो ।

पुटिनले ट्रम्पसँगको सम्बन्धलाई व्यावसायिक भनेका छन् । २०२० को अमेरिकी निर्वाचनपछि आफू पदमा निरन्तर रहेको भए युद्ध सुरु नै नहुने ट्रम्पको भनाइप्रति सहमति जनाएका छन् ।

ट्रम्पले भने अझै पनि केही असहमति कायम रहेको जनाए । केही प्रगति भएको तर अपेक्षित लक्ष्यमा पुग्न नसकेको बताए ।

‘सम्झौता नभएसम्म कुनै सम्झौता हुँदैन’, उनले भने, ‘धेरै बुँदामा सहमति’ भएको तर केही बुँदा बाँकी रहेको उल्लेख गरे । बाँकी रहेको र सहमतिनजिक पुगेका बुँदाबारे खुलासा गरेनन् ।

ट्रम्पले चाँडै नै युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र युरोपेली नेताहरूसँग टेलिफोन वार्ता गर्ने जानकारी दिएकाछन् । ‘अन्ततः निर्णय गर्ने जिम्मा उनीहरूकै काँधमा छ’, ट्रम्पले भने ।

अन्त्यमा ट्रम्पले पुटिनसँग फेरि चाँडै भेट्ने सम्भावना व्यक्त गरे भने पुटिनले ‘अर्को पटक मस्कोमा’ भेटौला भन्दै जवाफ दिए ।

दुईजनाबीच करिब साढे २ घण्टा वार्ता भएको थियो । त्यसपछि १० मिनेट एउटै मञ्चमा देखिएका थिए ।

डोनाल्ड ट्रम्प भ्लादिमिर पुटिन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रम्प–पुटिन वार्ताअघि पनि रुस र युक्रेनले रोकेनन् आक्रमण

ट्रम्प–पुटिन वार्ताअघि पनि रुस र युक्रेनले रोकेनन् आक्रमण
ट्रम्पसँगको वार्ताका लागि पुटिन अमेरिका प्रस्थान

ट्रम्पसँगको वार्ताका लागि पुटिन अमेरिका प्रस्थान
पुटिनसँगको भेट सकारात्मक भए जेलेन्स्कीसँग दोस्रो वार्ता : ट्रम्प

पुटिनसँगको भेट सकारात्मक भए जेलेन्स्कीसँग दोस्रो वार्ता : ट्रम्प
ट्रम्प र पुटिनले वार्ताका लागि अलास्का नै किन रोजे ?

ट्रम्प र पुटिनले वार्ताका लागि अलास्का नै किन रोजे ?
पुटिनसँगको वार्ताअघि ट्रम्पले जेलेन्स्की र युरोपेली नेतासँग अनलाइन वार्ता गर्दै

पुटिनसँगको वार्ताअघि ट्रम्पले जेलेन्स्की र युरोपेली नेतासँग अनलाइन वार्ता गर्दै
ट्रम्प र पुटिनले अलास्कामा भेट्ने, मुख्य एजेन्डा रुस-युक्रेन युद्ध

ट्रम्प र पुटिनले अलास्कामा भेट्ने, मुख्य एजेन्डा रुस-युक्रेन युद्ध

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित