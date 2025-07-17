बढ्यो पेट्रोलको मूल्य, डिजेल र मट्टितेलको घट्यो

३० साउन, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य बढाएको छ भने डिजेल/मट्टितेलको मूल्य घटाएको छ ।
इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट नयाँ मूल्य सूची प्राप्त भएको जनाउँदै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्य समायोजन गरिएको जनाएको हो ।
निगमका अनुसार पेट्रोलको मूल्यमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ बढेको छ । यस्तै डिजेल/मट्टितेलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ घटेको छ ।
समायोजन गरिएको नयाँ मूल्य आजै राति १२ बजेदेखि लागू हुनेछ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्य क्षेत्रगतरूपमा छुट्टाएर बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
