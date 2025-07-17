देवदहमा बाल गोपाल शिश महल सञ्चालन

३१ साउन, बुटवल । रुपन्देही देवदहको शित्तलनगरमा ७५ लाख लागतमा बनेको बाल गोपाल शिस महल सञ्चालनमा आएको छ । धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले दुर्गा मन्दिर संरक्षण समितिले निर्माण गरेको शिश महलको कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा उद्घाटन गरिएको छ ।
दुर्गा मन्दिर संरक्षण समितिले थालेको मणिदीप धाम निर्माणको परिकल्पना अन्तरगत नै मन्दिर परिषरमा बालगोपाल शिश महल निर्माण भएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो दाबी गरिएको शिश महलभित्र कृष्णको बाललिला, बाल गोपीनि लिला, कालिनाग मर्दन, कृष्ण विराट स्वरुप लगायतका कलाकृतिहरु बनाइएको मन्दिर संरक्षण समितिका अध्यक्ष सिपी बस्यालले जानकारी दिए ।
देवदह मणिदीप गुरुयोजना अन्तरगत मन्दिर हाताभित्र अर्जुनरथ, बुद्धबिहार, वाटर फाउण्टेन, रमणीय धार्मिक पार्क, विश्राम स्थल, आकर्षक प्रवेशद्वारलगायतका पुर्वाधारहरु निर्माण गरिएको छ ।
शिश महल उद्घाटनकै अवसरमा संघीय सांसद छविलाल विश्वकर्माले मन्दिर परिषरभित्रै रहेको बुद्ध बिहारको उद्घाटन गरेका छन् । उनले शिस् महल र बुद्ध विहारले देवदह क्षेत्रको धार्मिक पर्यटन विकास महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने बताए ।
नगर प्रमुख ध्रुव खरेलले देवदहलाई सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटनको रूपमा विकास गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुलाई देवदहमा रात विताउने र विश्रामस्थलको विकास गर्ने योजना रहेको बताए ।
शिश महल अवलोकनका लागि साधारण टिकट दर ५० रुपैपाँ तथा विद्यार्थी, असहाय र वृद्धवृद्धाका लागि ३० रुपैयाँ तोकिने कोषाध्यक्ष दीनानाथ सापकोटाले जानकारी दिए ।
