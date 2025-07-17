+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बनेपामा १ सय २३ वर्षदेखि ‘कन्यापूजा’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन ३१ गते १९:३९

३१ साउन, काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेको बनेपामा १ सय २३ वर्षअघि सुरु भएको कन्यापूजाको परम्परा अहिले पनि कायमै छ ।

पछिल्लो समय यो परम्परा विस्तारित पनि हुँदै आएको छ ।

बनेपामा वर्षैपिच्छे कृष्णजन्माष्टमीका दिन कन्यापूजा गरिन्छ । यसैले सन्देश दिएको छ, छोरा–छोरी बराबरी ।

अन्यत्र कुनै पनि स्थानमा नगरिने यो काममा बनेपालीहरू वि.सं. १९५९ देखि लाग्दै आएका छन् ।

हरेक वर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी दिन  एकैसाथ हजारौँ कन्या पूजा गर्ने परम्परा अनुसार शनिबार बनेपामा मात्र ७ हजार ५ सय भन्दा बढि कन्या पुजिएको सनातन कन्या पूजा प्रबन्ध समितिका सचिव सुरकृष्ण वैद्यले जानकारी दिए ।

अघिल्लो वर्ष १० हजार कन्या पुजिएका थिए ।

बनेपामा मात्र ७ हजार ५ सय तथा जिल्लाका बनेपाका पुलबजार, नाला, बुडोल, साथै काभ्रेका पलाञ्चोक, शारदा बतासे, पनौती, दाप्चा, भैंसेपाटी, धनेश्वर, धुलिखेल, पनौती, बाँसडोल र खड्पुमा गरेर १० हजार भन्दा बढी कन्या पुजिएको छ ।

नौ जना कन्यालाई नवकन्याको प्रतीक मानी बनेपा वकुटोलका लालबहादुर भोछिभोयाले नेवारी कन्यालाई पुजा गरेर बुइँगलबाट शुरु गरेका थिए ।

पछि बुइँगलबाट चोक, चोकबाट टोल र टोलबाट बस्ती र अहिले बनेपा तथा बनेपाकै पुलबजार, नाला, बुडोल, साथै काभ्रेका शारदा बतासे, पनौती र दाप्चा, भैंसेपाटी, धनेश्वर, धुलिखेल, पनौती, बाँसडोल र खड्पुमा समेत कन्यापूजा हुने गरेको छ ।

पहिले–पहिले रजश्वला नभएकी नेवार कन्यालाई पूजा गर्ने चलन भए पनि अहिले यसले जातजाति र समूदायको घेरा तोडेको छ । अहिले काभ्रेमात्र नभई काठमाडौं उपत्यका र आसपासका अन्य जिल्लाबाट समेत कन्याहरुलाई पुजिनका लागि ल्याइन्छ ।

शनिबार पूजा गरिएका कन्या काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर र सिन्धुपाल्चोकबाट आएका हुन् ।

चण्डेश्वरी पनि कन्या भएकाले यहाँ हुने जुनसुकै पूजामा पनि सबैभन्दा कम उमेरको कन्यालाई प्रसाद खुवाएर ठूलालाई खुवाउने प्रचलन छ । मान्यता अनुसार यस पूजामा संलग्न भएपछि हरेक कार्यसिद्ध हुनुका साथै चेलीबेटी निरोगी रहने तथा कन्या पुज्नेहरू र पुजिने कन्या निरोगी हुने धार्मिक विश्वास पनि भएका कारण कन्यापूजामा हजारौंको भीड लाग्ने गर्छ ।

बनेपाको भित्रीबजारदेखि चारदोबाटोसम्मको दायावायाँ सडकमा राखेर कन्यालाई पुज्ने प्रचलन छ । कन्यालाई दक्षिणा, पुरी, सुहारी, जेरी, विस्कुट,  मालपुवा, सेल, हलुवा र मिठाइलगायत आफ्नो क्षमता अनुसारका सामग्री दिएर कन्या पूजा गरिन्छ ।

बनेपामा दुई पटक कन्यापूजा हुन्छ । गत साउन १९ गते पञ्चमी तिथिमा झण्डै २ हजार कन्या पुजिएको छ ।

विसं २००१ सालमा माथिल्लो र तल्लो टोलबीच झगडा भयो । त्यसयता भने यो पूजा दुईपटक हुने गरेको छ । पूजाको एक दिन अगाडि ढोल र बाजा बजाएर नगर परिक्रमा गरी पूजाबारे घर घरका कन्याबारे जानकारी लिएर टिकट दिने प्रचलन छ ।

पञ्चमी पूजामा बनेपा नेवा: कन्या पूजा समितिले करिब दुई हजार कन्यालाई बनेपामै टिकट प्रथामा विहिबारनै पुजिसकेको छ ।

कन्यापूजा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमालेकाे सर्त मान्र मेयर तयार भएपछि पारित भयो इटहरीको बजेट

एमालेकाे सर्त मान्र मेयर तयार भएपछि पारित भयो इटहरीको बजेट
देवदहमा बाल गोपाल शिश महल सञ्चालन

देवदहमा बाल गोपाल शिश महल सञ्चालन
सिन्धुलीको विचित्र खोलामा बाढी, १० घर डुबानमा

सिन्धुलीको विचित्र खोलामा बाढी, १० घर डुबानमा
एआईले बनायो यौन रोगविरुद्धको एन्टिवायोटिक, शोधकर्ताले भने- दोस्रो स्वर्ण युग

एआईले बनायो यौन रोगविरुद्धको एन्टिवायोटिक, शोधकर्ताले भने- दोस्रो स्वर्ण युग
धुस्वाँ सायमीसँग अन्तर्वार्ता

धुस्वाँ सायमीसँग अन्तर्वार्ता
टप एन्ड टी-२० : मल्लको अर्धशतकका बाबजुद नेपालको दोस्रो हार

टप एन्ड टी-२० : मल्लको अर्धशतकका बाबजुद नेपालको दोस्रो हार

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित