थारू महिलाले मनाए काठमाडौंमा अष्टिम्की (तस्वीरहरू)

३१ साउन, काठमाडौं । पश्चिम नेपालमा बसोबास गर्ने थारु समुदायका महिलाहरूले काठमाडौंमा अष्टिम्की पर्व मनाएका छन् ।
काठमाडौंको बुद्धनगरमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेर थारु समुदायका महिलाहरूले अष्टिम्की पर्व मनाएका हुन् ।
दुई दिनसम्म मनाइने यो पर्वमा महिला, युवतीहरूले निराहार व्रत बसेर साँझपख विधिपूर्वक पूजाआजा समेत गरेका हुन् ।
अष्टिम्की पर्वमा विवाहिता महिलाहरू आफ्नो श्रीमानको दीर्घायूको कामना गर्दछन् भने अविवाहित युवतीहरूले राम्रो बर पाउनका लागि निराहार व्रत बस्ने गरेको थारु अगुवा शत्रुघनप्रसाद चौधरी बताए ।
अष्टिम्की पर्वमा व्रत बसेमा मनोकामना पूरा हुने र सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको बताउदै अगुवा चौधरीले भोलिपल्ट विवाहित छोरीचेलीलाई ‘अग्रसान’ उपहार दिने चलन रहेको बताए ।
उनले भने, ‘अष्टिम्की मूलत: थारू समुदायमा महिलाहरूको पर्व हो । तर स्वेच्छा अनुसार पुरुषहरू पनि ब्रत बस्न सक्छन् । यो पर्वमा दिनभरि ब्रत बस्ने चलन छ ।’
भित्तामा विभिन्न पौराणिक चित्रहरु बनाउँछन् र पूजा गर्छन् । विवाहिता महिलाहरू आफ्नो श्रीमानको र अविवाहित युवतीहरूले उत्तम वर पाउनको लागि व्रत बस्छन् ।
हेर्नुस् तस्वीरहरू :
