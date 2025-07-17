+
थारू महिलाले मनाए काठमाडौंमा अष्टिम्की (तस्वीरहरू)

सहदेव चौधरी
२०८२ साउन ३१ गते १९:५२

३१ साउन, काठमाडौं । पश्चिम नेपालमा बसोबास गर्ने थारु समुदायका महिलाहरूले काठमाडौंमा अष्टिम्की पर्व मनाएका छन् ।

काठमाडौंको बुद्धनगरमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेर थारु समुदायका महिलाहरूले अष्टिम्की पर्व मनाएका हुन् ।

दुई दिनसम्म मनाइने यो पर्वमा महिला, युवतीहरूले निराहार व्रत बसेर साँझपख विधिपूर्वक पूजाआजा समेत गरेका हुन् ।

अष्टिम्की पर्वमा विवाहिता महिलाहरू आफ्नो श्रीमानको दीर्घायूको कामना गर्दछन् भने अविवाहित युवतीहरूले राम्रो बर पाउनका लागि निराहार व्रत बस्‍ने गरेको थारु अगुवा शत्रुघनप्रसाद चौधरी बताए ।

अष्टिम्की पर्वमा व्रत बसेमा मनोकामना पूरा हुने र सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको बताउदै अगुवा चौधरीले भोलिपल्ट विवाहित छोरीचेलीलाई ‘अग्रसान’ उपहार दिने चलन रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अष्टिम्की मूलत: थारू समुदायमा महिलाहरूको पर्व हो । तर स्वेच्छा अनुसार पुरुषहरू पनि ब्रत बस्न सक्छन् । यो पर्वमा दिनभरि ब्रत बस्ने चलन छ ।’

भित्तामा विभिन्न पौराणिक चित्रहरु बनाउँछन् र पूजा गर्छन् । विवाहिता महिलाहरू आफ्नो श्रीमानको र अविवाहित युवतीहरूले उत्तम वर पाउनको लागि व्रत बस्छन् ।

हेर्नुस् तस्वीरहरू : 

अष्टिम्की काठमाडौं कान्हा थारु महिला थारू सभ्यता प्रकृति
सहदेव चौधरी

समसामयिक र सूचना प्रविधिसम्बन्धी समाचार लेख्ने चौधरी अनलाइनखबर डटकमका वरिष्ठ उपसम्पादक हुन् ।  

