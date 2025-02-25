टप एन्ड टी-२० सिरिज : नेपालले मेलबर्न स्टार्ससँग खेल्दै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१ भदौ, काठमाडौं । अस्ट्रेलियाको नर्दन टेरिटोरीमा जारी टप एन्ड टी-२० सिरिजको आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले सोमबार मेलबर्न स्टार्ससँग खेल्दै छ ।
डार्विनको टीआईओ स्टेडियममा हुने खेल विहान नेपाली समयअनुसार सवा ७ बजे सुरु हुनेछ । नेपाली टोलीको कप्तानमा रोहित पौडेल छन् भने स्टार्सको कप्तानमा बिग ब्यासका अनुभवी साम हार्पर छन् ।
नेपाल हालसम्म खेलेका दुवै खेलमा पराजित भएको छ । नेपाल पहिलो खेलमा एनटी स्ट्राइकसँग ४२ रनले पराजित भएको थियो भने बंगलादेश ए सँग ३२ रनले पराजित भएको थियो ।
मेलबर्न स्टार्स भने पहिलो खेलमा आफ्नै शहरी प्रतिद्वन्द्वी मेलबर्न रेनेगेड्ससँग ४ रनले पराजित हुँदा दोस्रो खेलमा होबार्ट हरिकेन्सलाई हराएको थियो ।
२४ अगस्टसम्म डार्विन र पामरस्टनमा हुने यस प्रतियोगितामा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीसहित ११ टोलीले खेलिरहेका छन् ।
नेपालले यसपछि होबार्ट हरिकेन्स, मेलबर्न रेनेगेड्स र पाकिस्तान शाहीन्ससँग खेल्नेछ ।
