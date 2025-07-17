+
‘गज्जबको पिरो’ अब ५० रुपैयाँमा

कम्पनीले आजदेखि १ सय २० ग्राम तौलको नयाँ तथा ठूलो प्याकेट गज्जबको पिरो चाउचाउ  ५० रुपैयाँमा बजारमा उपलब्ध गराएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १ गते १७:३४

काठमाडौं । लामो समयदेखि आफ्ना विभिन्न ब्रान्डका उत्कृष्ट चाउचाउ उत्पादन मार्फत नेपाली तथा विदेशी बजारका उपभोक्तामाझ सेवा पुर्‍याउँदै आएको सिद्धि विनायक स्न्याक्स एन्ड नुडल्स प्रालिको उत्पादनमध्ये ‘गज्जबको पिरो’ चाउचाउ एक हो ।

उपभोक्ताबीच अत्यधिक रुचाइएको यो चाउचाउ आज नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निकै लोकप्रिय बनेको छ । हालसम्म गज्जबको पिरो चाउचाउ प्रतिप्याकेट २० रुपैयाँमा उपलब्ध हुँदै आएको थियो ।

उपभोक्ताको बढ्दो माग ध्यानमा राख्दै कम्पनीले आजदेखि १ सय २० ग्राम तौलको नयाँ तथा ठूलो प्याकेट गज्जबको पिरो चाउचाउ  ५० रुपैयाँमा बजारमा उपलब्ध गराएको छ ।

यस नयाँ प्याकेटमा उपभोक्ताले स्वादिष्ट कोरियन किम्ची स्वादका अतिरिक्त आनन्द लिन सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार यो उत्पादन अहिले बजारमा पाइने अन्य चाउचाउभन्दा अझ उत्कृष्ट, परिष्कृत र उपभोक्तामुखी छ ।

गज्जबको पिरो सिद्धि विनायक स्न्याक्स एन्ड नुडल्स प्रालि
