विराटनगरमा राधाकृष्ण रथयात्रा (तस्वीरहरू)

१ भदौं, विराटनगर । विराटनगरमा राधाकृष्ण रथयात्रा जारी छ । कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट निकालिने रथयात्रा आइतबार दिउँसो ४ बजे राधाकृष्ण मन्दिर परिसरबाट सुरु भएको थियो ।
रथयात्रामा हजारौं भक्तजन सहभागी छन् । मन्दिर परिसरबाट सुरु भएको रथले जलजला चोक, ट्राफिक चोक, रोडशेष चोकबाट कोशी राजमार्ग हुँदै बरगाछी चोकबाट मन्दिर परिसरमा पुगेर समापन हुनेछ । रथले नगरको ९ किलोमिटर यात्रा तय गर्नेछ । रथयात्रामा हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टी गरिएको थियो ।
विक्रम संवत १९८८ बाट सुरू रथयात्राको परम्पराले विराटनगरको सांस्कृतिक पहिचानलाई झल्काउँछ ।
रथयात्रामा नेपाल भारतका हजारौं भक्तजन सहभागी हुन्छन् । विक्रम संवत १९८८ मा विराटनगर महानगरपालिका–१ मा राधाकृष्ण मन्दिर परिसरबाट कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट खटयात्रा सुरु भएको थियो । २०२५ सालबाट रथयात्रा भइरहेको छ । रथसँगै खटलाई पनि नगर परिक्रमा गराइन्छ ।
रथयात्रामा सहभागी भएकाहरूका लागि ठाउँ–ठाउँमा नि:शुल्क सर्बत र पानी वितरण गर्ने काम भइरहेको छ ।
रथयत्राका लागि प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशको झापा मोरङ र सुनसरीमा बिदा दिएको छ ।
