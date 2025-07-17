एकीकृत समाजवादीको युवा संघमा पनि समानान्तर कमिटी, सञ्जीव राई संयोजक

१ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीको युवा संगठनमा पनि समानान्तर कमिटी बनेको छ ।
सञ्जीव राई अध्यक्ष रहनेगरी युवा संघ नेपालको समानान्तर कमिटी घोषणा गरिएको छ । संस्थापनको निर्णय सच्याउन राई समूहले २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो ।
तर युवा संघका इन्चार्ज लक्ष्मण केसीले २७ साउनमा जारी सर्कुलर नसच्चिएको भन्दै राई अध्यक्ष रहनेगरी नवौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा भएको छ ।
केसीले जारी गरेको सर्कुलरमा राई सह–संयोजक र रोसन थापा संयोजक छन् । केसी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पक्षका हुन् भने राई सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पक्षका हुन् ।
