अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बजेटका २५ प्रतिशत बुँदामात्र पूर्ण कार्यान्वयन

१ भदौ, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित २५ प्रतिशत बुँदामात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको पाइएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को सहकार्यमा गरेको ‘बजेट वाच’ मा यस्तो देखिएको हो ।
गत आव अर्थतन्त्रका कुल ६३ बुँदामा घोषणा उल्लेख थिए । तीमध्ये २५ प्रतिशत बुँदामात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको पाइएको हो । २७ प्रतिशत बुँदा भने शून्य कार्यान्वयन भएका छन् ।
त्यसैगरी ४७.६ प्रतिशत बुँदामा आंशिक कार्यान्वयन भएको पाइएको छ । बजेट वाच अन्तर्गत औद्योगिक विकास, सार्वजनिक खरिद आयोजना व्यवस्थापन, मेक इन नेपाल, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका विषय हेरिएको थियो ।
यस्तै निर्यात प्रवर्द्धन, कृषि, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, पर्यटन, कर प्रणाली, पुर्वाधार, सिप र उधमशिलता र अन्य विषय समेत राखिएका थिए ।
कार्यक्रममा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले बजेटमा रहेका कमजोरी सच्याउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न जरुरी रहेको बताए ।
