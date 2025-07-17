+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भारतीय विदेशसचिव रात्रिभोजका लागि सोल्टी होटलमा

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले आयोजना गरेको रात्रिभोजका लागि मिश्रीसहितको टोली सोल्टी होटल पुगेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १ गते १९:४६

१ भदौ, काठमाडौं । दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्री रात्रिभोजका लागि सोल्टी होटल पुगेका छन् ।

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले आयोजना गरेको रात्रिभोजका लागि मिश्रीसहितको टोली सोल्टी होटल पुगेको हो ।

स्रोतका अनुसार, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई भेटेपछि उनी त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । राणालाई भेट्नुअघि उनले विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए ।

त्यसअघि उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट गरेका थिए ।

मिश्रीको टोली भोलि (सोमबार) दिउँसो स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ ।

अमृतबहादुर राई कूटनीति नेपाल भारत सम्बन्ध राजनीति विक्रम मिश्री
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बेनी प्रदेश अस्पताल : नयाँ भवनबाट अन्तरङ्ग र बहिरङ्ग सेवा

बेनी प्रदेश अस्पताल : नयाँ भवनबाट अन्तरङ्ग र बहिरङ्ग सेवा
२ करोड ३० लाखको लागतमा कन्काई घाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण

२ करोड ३० लाखको लागतमा कन्काई घाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण
बिक्न छाडे सारङ्गी, सुनिन छाड्यो धुन

बिक्न छाडे सारङ्गी, सुनिन छाड्यो धुन
बहुविवाहसम्बन्धी कानुन कुनै हालतमा आउँदैन : प्रधानमन्त्री ओली

बहुविवाहसम्बन्धी कानुन कुनै हालतमा आउँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
क्याम्पस स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता हुने

क्याम्पस स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता हुने
‘न्यायमा अवरोध गर्ने समाचारमाथि अवहेलनाको कारबाही हुन्छ’

‘न्यायमा अवरोध गर्ने समाचारमाथि अवहेलनाको कारबाही हुन्छ’

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित