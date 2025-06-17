+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

तरुण दलले सार्वजनिक गर्‍यो महाधिवेशनको कार्यतालिका

आगामी मंसिरको २६ देखि २८ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने गरी तरुण दलले कार्यतालिका बनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २ गते १३:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था तरुण दलले आगामी मंसिर २६ देखि २८ गतेसम्म पाँचौ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।
  • तरुण दलले मंसिर १० भित्र सात प्रदेश, कात्तिक मसान्तभित्र जिल्ला, कात्तिक २० भित्र प्रदेश सभा र संघीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने तालिका बनाएको छ।
  • तरुण दलले भाद्र १५ भित्र पूर्ण सदस्यता वितरण र पालिका अधिवेशन गर्ने तथा मसान्तसम्म सदस्यता स्वीकृत र प्रतिनिधि अनुमोदन गर्ने योजना बनाएको छ।

२ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था तरुण दलले पाँचौ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । आगामी मंसिरको २६ देखि २८ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने गरी तरुण दलले कार्यतालिका बनाएको छ ।

मंसिर १० गते भित्र सात प्रदेश, कात्तिक मसान्तभित्र जिल्ला, कात्तिक २० गतेसम्म प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र र संघीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन सम्पन्न सक्ने गरी तरुण दलले अध्यक्ष विद्धान गुरुङले तालिका तल्लो तहमा पठाएका छन् ।

महाधिवेशनका लागि भाद्र १५ गतेभित्र दलको पूर्ण सदस्यता वितरण र पालिका अधिवेशन हुने तरुण दलले जनाएको छ । यही महिनाको मसान्तसम्म सदस्यता स्वीकृत गर्ने र क्षेत्रीय र जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधि अनुमोदन गरिसक्ने कार्यतालिका बनाइएको छ ।

२०७३ सालपछि तरुण दलले अधिवेशन गर्न सकेको छैन । हाल तदर्थ समितिमा संस्था सञ्चालित छ ।

तरुण दल महाधिवशेन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

तरुण दलको असन्तुष्ट पक्षले जुम्लाको नयाँ नेतृत्व अस्वीकार गर्ने

तरुण दलको असन्तुष्ट पक्षले जुम्लाको नयाँ नेतृत्व अस्वीकार गर्ने
निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन नगरिएपछि जुम्ला तरुण दलमा विवाद

निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन नगरिएपछि जुम्ला तरुण दलमा विवाद
तरुण दल केन्द्रीय समिति भंगको माग गर्नेले तोडे आमरण अनसन

तरुण दल केन्द्रीय समिति भंगको माग गर्नेले तोडे आमरण अनसन
तरुण दल तदर्थ समिति भंगको माग राखेर सानेपामा आमरण अनशन

तरुण दल तदर्थ समिति भंगको माग राखेर सानेपामा आमरण अनशन
तरुण दलको अध्यक्षबाट विद्धानलाई हटाउन माग गर्दै अनुशासन समितिलाई पत्र

तरुण दलको अध्यक्षबाट विद्धानलाई हटाउन माग गर्दै अनुशासन समितिलाई पत्र
भवन बनाउन सरकारी बजेट पाएपछि उठाएको रकम फिर्ता गर्ने तयारीमा तरुण दल

भवन बनाउन सरकारी बजेट पाएपछि उठाएको रकम फिर्ता गर्ने तयारीमा तरुण दल

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित