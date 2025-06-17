News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था तरुण दलले आगामी मंसिर २६ देखि २८ गतेसम्म पाँचौ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।
- तरुण दलले मंसिर १० भित्र सात प्रदेश, कात्तिक मसान्तभित्र जिल्ला, कात्तिक २० भित्र प्रदेश सभा र संघीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने तालिका बनाएको छ।
- तरुण दलले भाद्र १५ भित्र पूर्ण सदस्यता वितरण र पालिका अधिवेशन गर्ने तथा मसान्तसम्म सदस्यता स्वीकृत र प्रतिनिधि अनुमोदन गर्ने योजना बनाएको छ।
२ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था तरुण दलले पाँचौ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । आगामी मंसिरको २६ देखि २८ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने गरी तरुण दलले कार्यतालिका बनाएको छ ।
मंसिर १० गते भित्र सात प्रदेश, कात्तिक मसान्तभित्र जिल्ला, कात्तिक २० गतेसम्म प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र र संघीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन सम्पन्न सक्ने गरी तरुण दलले अध्यक्ष विद्धान गुरुङले तालिका तल्लो तहमा पठाएका छन् ।
महाधिवेशनका लागि भाद्र १५ गतेभित्र दलको पूर्ण सदस्यता वितरण र पालिका अधिवेशन हुने तरुण दलले जनाएको छ । यही महिनाको मसान्तसम्म सदस्यता स्वीकृत गर्ने र क्षेत्रीय र जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधि अनुमोदन गरिसक्ने कार्यतालिका बनाइएको छ ।
२०७३ सालपछि तरुण दलले अधिवेशन गर्न सकेको छैन । हाल तदर्थ समितिमा संस्था सञ्चालित छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4