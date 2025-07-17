+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कास्कीका नन्दप्रसादको जीवनयात्रा समेटिएको स्मृतिग्रन्थ विमोचन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २ गते १५:०४

२ भदौ, कास्की । कास्कीका शैक्षिक अगुवा नन्दप्रसाद अधिकारीको प्रथम स्मृति दिवसको अवसर पारेर स्मृतिग्रन्थ विमोचन गरिएको छ ।

आइतबार पोखरामा अधिकारीको परिवारले प्रकाशन गरेको ग्रन्थ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य भीमबहादुर कार्कीलगायतले संयुक्त विमोचन गरे ।

स्मृतिग्रन्थमा स्व.अधिकारीको परिवारका सदस्य, उनका विद्यार्थी, उनीसँगै विभिन्न शैक्षिक, धार्मिक संस्थामा सहकार्य गरेका ३१ वटा लेख–रचना समावेश छन् । बुबाले मृत्युअघि लेखेको लेख पनि ग्रन्थमा समावेश गरिएको साइला छोरा सुपक अधिकारीले जानकारी दिए ।

स्व. अधिकारीको लेखमा शिक्षण अनुभव, प्रविधिको विकासले ल्याएको परिवर्तनबारेमा चर्चा गरिएको छ । अधिकारीको मृत्यु अघि लेखिएको लेखले बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अस्थिर राजनीति नेपालको विकासमा प्रमुख समस्या भएको औंल्याएको छ । भावी पुस्ताका लागि शिक्षा र सीप विकास, नैतिकता र इमानदारी, पर्यावरण संरक्षण, रोजगारी सिर्जना, साँस्कृतिक धरोहरको संरक्षण, स्थिर सरकारजस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको लेखमा उल्लेख छ ।

विमोचनपछि बोल्दै एमाले नेता अधिकारीले स्व.नन्दप्रसाद आफ्नो राजनीतिक प्रेरणाको स्रोत भएको सुनाए । केही अप्ठेरो पर्दा उनको सल्लाह–सुझाव लिने गरेको नेता अधिकारीले स्मरण गरे ।

अधिकारीका जेठा छोरा दीपक अधिकारीले समाज सुधारको अभियानमा बुवाको योगदानलाई जीवन्त राख्न पुस्तक प्रकाशन गरिएको बताए । बुवाले पढाएका सबै विद्यालयमा पुस्तक वितरण गर्ने उनले सुनाए ।

‘बुवालाई हामी थोरैले चिनेका थियौं । पुस्तक नै प्रकाशन गरेपछि उहाँ अब एउटा अभिलेखमा सुरक्षित हुनुभएको छ,’ उनले थपे, ‘उहाँले पढाएका विद्यालयमा पठाउने योजना छ । त्यो भएपछि विद्यार्थीले विद्यालयको विकासमा उहाँले गरेको योगदानबारे थाहा पाउनुहुन्छ ।’

अधिकारी ०३० को दशकको शिक्षक आन्दोलनमा सक्रियमध्ये एक थिए । उनले कास्कीको कन्या मावि, चन्द्रप्रभा मावि, त्रिभुवन शान्ति मावि, ब्रहृमरूपा माविमा अध्यापन गराएका थिए । उनले पोखरामा संस्कृतको प्रारम्भिक अध्ययन गरी बनारसबाट शास्त्रीसम्म अध्ययन गरेका थिए ।

उनी शिक्षण पेसामै रहँदा २०२६ देखि ०३६ सालसम्म कास्कीमा भूमिगत ढंगले कम्युनिष्ट पार्टीको संगठन निर्माणमा संलग्न थिए । ०५४ सालमा शिक्षण पेसाबाट निवृत्त भएपछि अधिकारी एमालेको राजनीतिमा सक्रिय थिए । उनी एमालेको गण्डकी प्रदेश कमिटी सल्लाहकार थिए ।

१९९४ साल माघ १३ मा साबिकको बेगनास गाविसको डाँडाथर (हालको पोखरा–३१)मा जन्मिएका अधिकारीको ८७ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । अधिकारीका ४ छोरा र २ छोरी छन् ।

नन्दप्रसाद अधिकारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

तीनकुनेमा मलाई इन्काउन्टर गर्ने योजना रहेछ, थाहा पाएर भागेँ : दुर्गा प्रसाईं

तीनकुनेमा मलाई इन्काउन्टर गर्ने योजना रहेछ, थाहा पाएर भागेँ : दुर्गा प्रसाईं
बेलुका ७ बजेपछि भगवती मन्दिर तथा किरात ऐतिहासिकस्थल मझुवागढी प्रवेशमा रोक

बेलुका ७ बजेपछि भगवती मन्दिर तथा किरात ऐतिहासिकस्थल मझुवागढी प्रवेशमा रोक
पाँचपोखरी थाङ्पालमा ८४ फिटको बुद्ध प्रतिमा अर्को वर्षसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने

पाँचपोखरी थाङ्पालमा ८४ फिटको बुद्ध प्रतिमा अर्को वर्षसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने
टुकुचामा निर्माणाधीन पानी प्रशोधन केन्द्र छिटो सक्न निर्देशन

टुकुचामा निर्माणाधीन पानी प्रशोधन केन्द्र छिटो सक्न निर्देशन
सुशासन र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याइएको हो : प्रधानमन्त्री

सुशासन र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याइएको हो : प्रधानमन्त्री
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई पनि निजामती विधेयकमा समेट्नुपर्छ : सांसद भट्टराई

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई पनि निजामती विधेयकमा समेट्नुपर्छ : सांसद भट्टराई

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित