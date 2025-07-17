+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपालमा टीसीएलको ‘फ्रन्टलोड वासर र ड्रायर’ सार्वजनिक

सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले नेपाली बजारमा ल्याएको ‘सी७११०डब्लूडीजी’ मोडेलको फ्रन्ट लोड वासर र ड्रायरले लुगा धुने र सुकाउने दुवै काम एकै मेसिनबाट गर्ने भएकाले उपभोक्ताका लागि सुविधाजनक हुने जनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २ गते १८:२६

काठमाडौं । टीसीएल इलेक्ट्रोनिक्सले नेपालमा १० किलो लुगा धुने र ७ किलो सुकाउने क्षमता भएको ‘अल–इन–वान’ फ्रन्ट लोड वासर र ड्रायर सार्वजनिक गरेको छ ।

सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले नेपाली बजारमा ल्याएको ‘सी७११०डब्लूडीजी’ मोडेलको फ्रन्ट लोड वासर र ड्रायरले लुगा धुने र सुकाउने दुवै काम एकै मेसिनबाट गर्ने भएकाले उपभोक्ताका लागि सुविधाजनक हुने जनाएको छ ।

१० किलो धुलाइ र ७ किलो सुकाउने क्षमता सहितको वासर ड्रायरमा स्मार्ट डीडी मोटर, हनिकम्ब ड्रम, दाग हटाउने प्रणाली, एयर वास, स्टिम वास, एन्टी–माइट्स चक्र र रंगिन स्क्रिनजस्ता नवीन सुविधा छन् ।

यसले कपडालाई क्षति हुनबाट जोगाउने, ब्याक्टेरिया तथा एलर्जी कारकहरूलाई हटाउने, गन्ध नियन्त्रण गर्ने र उच्च स्तरको स्वच्छता सुनिश्चित गर्ने कम्पनीले दाबी गरेको छ ।

सीजी कर्प ग्लोबल अन्तर्गतको सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले विश्वस्तरीय प्रविधियुक्त घरायसी उपकरणहरू नेपाली बजारमा भित्र्याउँदै आएको छ ।

सीजी इलेक्ट्रोनिक्स
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गौर नरसंहारमा यसरी अनुसन्धानमा तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर नरसंहारमा यसरी अनुसन्धानमा तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
पहिलो चरणमा एकसाथ ४२ जिल्लामा सुरु भयो लेखा परीक्षण

पहिलो चरणमा एकसाथ ४२ जिल्लामा सुरु भयो लेखा परीक्षण
सिद्धबाबा सुरुङको भौतिक प्रगति ५९.७३ प्रतिशत

सिद्धबाबा सुरुङको भौतिक प्रगति ५९.७३ प्रतिशत
परराष्ट्रमन्त्रीले भनिन्- विपिनको रिहाइका लागि अधिकतम कूटनीतिक पहल भइरहेको छ

परराष्ट्रमन्त्रीले भनिन्- विपिनको रिहाइका लागि अधिकतम कूटनीतिक पहल भइरहेको छ
फाइनान्स कम्पनी : १५ मध्ये ३ वटा मात्रै लाभांश दिने क्षमतामा

फाइनान्स कम्पनी : १५ मध्ये ३ वटा मात्रै लाभांश दिने क्षमतामा
एलिना, शान्तिश्री, लक्ष्मी र मञ्जु : कसको बन्ला उत्कृष्ट तीज गीत ?

एलिना, शान्तिश्री, लक्ष्मी र मञ्जु : कसको बन्ला उत्कृष्ट तीज गीत ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित