+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

श्रीमतीको हत्यापछि बुवालाई घाइते बनाएर फरार धिरेन्द्रद्वारा सर्लाहीमा शिक्षकको हत्या

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २ गते २०:३८
फाइल

२ भदौ, जनकपुरधाम । सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका ६ का शिक्षक रामपुकार यादवको हत्या भएको खुलेको छ । हत्याका मुख्य योजनाकार भने एकवर्ष अघि गोली दागेर श्रीमतीको हत्या र बुबालाई घाइते बनाएका फरार अभियुक्त रहेको पाइएको छ ।

हत्या आरोपमा सर्लाही प्रहरीले हत्यामा प्रयोग भएको मोटरसाइकलमा हतियारधारी बोकेर आएका हरिपूर्वा नगरपालिका ५ का २६ वर्षीय धर्मेन्द्र भन्ने धिरेन्द्र राय रहेको सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सरोज राईले जानकारी दिए ।

डीएसपी राईका अनुसार शुक्रबार राति साढे ८ बजेतिर धिरेन्द्रले बी.आर. ३० ए.जी २३५४ नम्बरको अपाचे मोटरसाइकलमा पछाडि ल्याएका व्यक्तिले शिक्षक रामपुकारलाई टाउकोमा गोली दागेर फरार भएका थिए ।

रामपुकारलाई उपचारको लागि महोत्तरीको जानकी एकेडेमिक हस्पिटल ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो ।

यता गोली दागेर भाग्ने क्रममा मोटरसाइकल हरिपुर्वा नगरपालिका ७ बसन्तपुर–बाँके–संग्रामपुर सडकखण्डमा दुर्घटना भएको थियो । सो क्रममा घाइते भएका चालक धिरेन्द्र पक्राउ परेका थिए ।

उनलाई सर्लाहीको लालबन्दीस्थित मोडेल अस्पतालमा उपचारार्थ लगी थप उपचारको लागि जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल ल्याइएको थियो । उपचार पश्चात शनिबार सर्लाही प्रहरीले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्लाहीको हरिपुरवामा अज्ञात समूहद्वारा गोली प्रहार गरी शिक्षकको हत्या

सर्लाही प्रहरीका अनुसार धिरेन्द्र आफ्नै श्रीमतीको हत्या र बुबालाई  गोली प्रहार गर्ने फरार अभियुक्त हुन् ।  १० असोज २०८१ म राति आफ्नै श्रीमती चित्रलेखा कुमारी यादवको गोली दागेर हत्या गरेका थिए । गोली प्रहार गर्दा बुवा राम दिनेश घाइते भएका थिए ।

धिरेन्द्र विरुद्ध बुवा राम दिनेश रायले नै १४ असोज २०८१ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा छोरा विरुद्ध कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग कसूरमा जाहेरी दिएका थिए । प्रहरीको खोजीमा रहेका धिरेन्द्रले फेरि पनि अर्को अपराधमा संलग्न भएको प्रहरीको अनुसन्धान छ ।

उनको मोटरसाइकलमा पछाडि सवार भएर आएका व्यक्ति अझै फरार छन् । उनको खोजी गरिरहेको सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सरोज राईले जानकारी दिए ।

घटनास्थलबाट गोलीका खोका थान–१ थान, धिरेन्द्रको सर्लाही मलंगवा नगरपालिका ९ स्थित डेरा सुशिल साहको घरबाट  नलकटुवा पेस्तोल थान–१ र फायर भइसकेको गोलीको खोका थान– १ समेत बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । धिरेन्द्रलाई शनिबारदेखि लागू हुने गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ७ दिनको म्याद अनुमति लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ ।

डीएसपी राईका अनुसार धिरेन्द्रको रामपुकारका छोरा सुमितसँग केही अघि विवाद भएको थियो । सो विवादको निहुँमा धिरेन्द्रले रामपुकारको हत्या योजना बनाएको प्रारम्भिक अनुसन्धान र उनको बयानबाट खुलेको डीएसपी राईको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्लाहीमा गोली हानेर शिक्षकको हत्या गर्ने एक जना पक्राउ
सर्लाही हत्या
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सर्लाहीको हरिपुरवामा अज्ञात समूहद्वारा गोली प्रहार गरी शिक्षकको हत्या

सर्लाहीको हरिपुरवामा अज्ञात समूहद्वारा गोली प्रहार गरी शिक्षकको हत्या
सर्लाहीको हरिपुरमा शिक्षकमाथि गोली प्रहार

सर्लाहीको हरिपुरमा शिक्षकमाथि गोली प्रहार
जनकपुरबाट सर्लाही जाँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा १९ जना घाइते

जनकपुरबाट सर्लाही जाँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा १९ जना घाइते
सर्लाहीमा स्कुल बसको ढोकाबाट खसेर एक विद्यार्थीको मृत्यु

सर्लाहीमा स्कुल बसको ढोकाबाट खसेर एक विद्यार्थीको मृत्यु
सर्लाहीमा ट्रकमा करेन्ट लाग्दा एक जनाको मृत्यु, २ घाइते

सर्लाहीमा ट्रकमा करेन्ट लाग्दा एक जनाको मृत्यु, २ घाइते
सर्लाहीमा खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर बालकको मृत्यु

सर्लाहीमा खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर बालकको मृत्यु

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित