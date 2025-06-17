+
सर्लाहीको हरिपुरवामा अज्ञात समूहद्वारा गोली प्रहार गरी शिक्षकको हत्या

अस्पताल पुग्दासम्म यादवको मृत्यु भइसकेको जानकी एकेडेमिक हस्पिटलका सञ्चालक डाक्टर सुरेन्द्र यादवले पुष्टि गरे ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन ३० गते २२:०१

  • सर्लाहीको हरिपुरवामा अज्ञात समूहले रामपुकार यादवमाथि गोली प्रहार गरी हत्या गरेको छ।
  • राति साढे ८ बजे गोली प्रहार भएपछि यादवलाई उपचारका लागि जानकी एकेडेमिक हस्पिटल लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको छ।
  • हतियारधारीले गोली प्रहारपछि भाग्ने क्रममा यादव मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ।

३० साउन, जनकपुरधाम । सर्लाहीको हरिपुरवामा गोली प्रहार गरी एक शिक्षकको हत्या भएको छ । हरिपुर्वा नगरपालिका–६ का अन्दाजी ५० वर्षीय रामपुकार यादवमाथि अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरी हत्या गरेको हो ।

सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सरोज राईका अनुसार राति साढे ८ बजेतिर उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो

उनलाई उपचारको लागि महोत्तरीको रामगोपालपुरस्थित जानकी एकेडेमिक हस्पिटल ल्याउँदै गर्दा बाटैमा मृत्यु भएको डीएसपी राईले बताए ।

अस्पताल पुग्दासम्म यादवको मृत्यु भइसकेको जानकी एकेडेमिक हस्पिटलका सञ्चालक डाक्टर सुरेन्द्र यादवले पुष्टि गरे ।

मोटरसाइकलमा आएका हतियारधारीले उनीमाथि गोली प्रहार गरेर भाग्ने क्रममा यादव दुर्घटनामा परेको बुझिएको डीएसपी राईले बताए । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।

गोली प्रहार शिक्षक सर्लाही
