खाेलाको सतह बढेपछि हुम्लाको सर्केगाडमा बालबालिकालाई विद्यालय आउजाउमा समस्या

अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ३ गते १६:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका-१ स्थित तुम्च बडखोलामा अविरल वर्षाले खोलाको सतह बढेपछि ७०/८० बालबालिकालाई विद्यालय आउजाउमा समस्या भएको छ।
  • देवल आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई खोलामा झोलुङ्गे पुल नहुँदा विद्यालय जान समस्या भएको स्थानीय पदम मल्लले बताए।
  • खोलाको सतह बढेपछि अभिभावकहरूले खोलामा तारो बनाएर बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्‍याएको मल्लले खुलाएका छन्।

३ भदाै, हुम्ला । मंगलबार बिहानैदेखि परेको अविरल वर्षाले खोलाको सतह बढेपछि हुम्लाको सर्केगाड क्षेत्रमा बालबालिकालाई विद्यालय आउजाउमा समस्या भएकाे छ ।

सर्केगाड गाउँपालिका- १ स्थित तुम्च बडखाेलाको सतह बढेर बालबालिकालाई विद्यालयमा आउजाउमा सकस भएको हाे ।

खाेलामा पानीकाे बहाव बढेपछि देवल आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई सास्ती व्यहोर्नु परेकाे स्थानीय पदम मल्लले जानकारी दिए ।

खाेलामा झोलुङ्गे पुल नहुँदा देवल आधारभूत विद्यालयमा आउजाउ गर्न समस्या भएकाे मल्लले बताए । खाेला बढेपछि अभिभावक मिलेर खाेला तारेर बालबालिकाहरूलाई विद्यालयसम्म पुर्‍याएकाे मल्लकाे भनाइ छ । 

खाेलामा पुल नहुँदा देवल आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत झन्डै ८० जना बालबालिका सास्ती भाेग्न बाध्य छन् ।

विद्यालय हुम्ला
