+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

तातोपानी र रसुवागढी नाका ठप्प, थप  खोल्न माग

प्राकृतिक प्रकोपका कारण अकस्मात नाका बन्द हुँदा नेपालका लागि आयात भएका मालसामान बोकेका सयौँ कन्टेनर र ट्रक बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् । व्यवसायी चर्को व्ययभार बोक्न बाध्य छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ३ गते १८:०३
बाढीले मितेरी पुल बगाएपछि अवरुद्ध रसुवागढी नाका/फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले रसुवागढी र तातोपानी नाका बाढीपहिरोले प्रभावित भएपछि अन्य नाका खोल्न कूटनीतिक पहल र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ।
  • २४ असारको बाढीले मितेरी पुल बगाउँदा रसुवागढी नाकाबाट आवागमन ठप्प भएको छ भने तातोपानी नाका दुई सातादेखि अवरुद्ध छ।
  • संघले कोरला र ओलाङचुङ्गोला नाका छिटो सञ्चालनमा ल्याउन र अन्य वैकल्पिक नाका खोल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

३ भदौ, काठमाडौ । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले बाढीपहिरोका कारण उत्तरतर्फका दुई व्यापारिक नाका रसुवागढी र तातोपानी प्रभावित भएसँगै थप नाका खोल्न माग गरेको छ ।

वर्षायाममा वर्षेनि यी दुई नाका बन्द हुने गरेका छन् । यसले मित्रराष्ट्र चीनसँग स्थलमार्गबाट हुने व्यापार प्रभावित हुने गरेको छ । संघले अन्य नाका खुलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ ।

२४ असार रातिको बाढीले नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएको थियो । अहिले रसुवागढी नाकाबाट मानिस र व्यापारिक सामान आवागमन ठप्प भएको छ । बाढीपहिरोकै कारण सिन्धुपाल्चोक तातोपानी नाका पनि दुई सातादेखि अवरुद्ध छ ।

प्राकृतिक प्रकोपका कारण अकस्मात नाका बन्द हुँदा नेपालका लागि आयात भएका मालसामान बोकेका सयौँ कन्टेनर र ट्रक बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् । व्यवसायी चर्को व्ययभार बोक्न बाध्य छन् ।

यो अवस्था वर्षेनि दोहोरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा चीनसँगको आयात–निर्यात सहज बनाउन अन्य नाका खोल्नु जरुरी रहेकाले कूटनीतिक पहल मार्फत ती नाका अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउन र अन्य वैकल्पिक नाकामा पूर्वाधार व्यवस्था गर्न संघले सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले २०७२ सालमै उत्तरी नाकाहरूको अवस्था अध्ययन गरी कोरला र ओलाङचुङ्गोला नाका सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सुझाव दिएको थियो ।

नेपाल र चीन सरकारका उच्च अधिकारीहरू एक दशकअघि नै द्विपक्षीय छलफलका क्रममा सातवटा उत्तरी नाका खोल्न सहमत भएका थिए । ती नाकामा तातोपानी, मुस्ताङ कोरला, संखुवासभा किमाथांका, दोलखा लामाबगर, ताप्लेजुङ ओलाङचुङ्गोला, मुगु आम्जापास, हुम्ला यारी हिल्सा र गोरखाको लार्के थिए । तर, हालसम्म रसुवागढी र तातोपानी बाहेक अन्य नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुलेका छैनन ।

कोरला नाका १२ महिना नै सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छ । कोरला नाकामा चीनतर्फ पूर्वाधार पनि तयार छ । नेपालतर्फ पनि कोरालासम्म सडक पुगिसकेको छ । ताप्लेजुङ ओलाङचुङ्गोला नाकाबाट पनि दुई देशबीचको व्यापार सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।

अत: यी नाका छिटोभन्दा छिटो व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुला गर्न र व्यापारिक हिसाबले उपयुक्त अन्य नाका पनि सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण तयार गर्न संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयात व्यापारमा चीन नेपालको दोस्रो ठूलो साझेदार हो । पछिल्लो समय पूर्वाधार तयार भएसँगै चीनसँगको व्यापार उत्तरी नाकातर्फ सर्ने क्रम बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तातोपानीबाट ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र रसुवागढी नाकाबाट ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सामान आयात भएको छ ।

चीनबाट चाडपर्व लक्षित सामान आयात हुने दुवै नाका बन्द हुँदा व्यापारिक गतिविधि अपेक्षाकृत बढ्न नसक्ने, आमउपभोक्ता सुपथ मूल्यमा वस्तु प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने र सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व पनि गुम्ने अवस्था रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै संघले उत्तरका थप नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुला गर्नेतर्फ अविलम्ब पहल गर्न माग गरेको छ ।

केरूङ र तातोपानी नाका तातोपानी नाका रसुवागढी नाका
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अमेरिकाबाट उपसभामुखले भनिन्- खुला किताब हुँ, आरोप प्रमाणित भए जेल हाल्नू

अमेरिकाबाट उपसभामुखले भनिन्- खुला किताब हुँ, आरोप प्रमाणित भए जेल हाल्नू
रासायनिक मल कारखाना : चर्चा पुरानै, दौडधुप नयाँ

रासायनिक मल कारखाना : चर्चा पुरानै, दौडधुप नयाँ
खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर मृत्युवरण गर्दैछन् मधेशका बालबालिका

खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर मृत्युवरण गर्दैछन् मधेशका बालबालिका
आजको खेल जित्नैपर्छ भनेर मैदान उत्रिएका थियौं : नन्दन

आजको खेल जित्नैपर्छ भनेर मैदान उत्रिएका थियौं : नन्दन
गौर हत्याकाण्डबारे गृहमा बैठक : अनुसन्धान गर्दा हुनसक्ने चुनौतीबारे समीक्षा

गौर हत्याकाण्डबारे गृहमा बैठक : अनुसन्धान गर्दा हुनसक्ने चुनौतीबारे समीक्षा
सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध माइतीघरमा समाजवादी विद्यार्थी युनियनको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध माइतीघरमा समाजवादी विद्यार्थी युनियनको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित