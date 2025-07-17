पौडी खेल्ने क्रममा म्याग्दी खोलामा फसेका दुई जनाको सकुशल उद्धार

३ भदौ, काठमाडौं । पौडी खेल्ने क्रममा म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–६ चुत्रेनीस्थित म्याग्दी खोलाको बीच भागमा फसेका दुई युवकको सशस्त्र प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीको टोलीले सोही ठाउँ बस्ने अन्दाजी ३० वर्षीय मिनबहादुर श्रीपाली र २७ वर्षीय कमल श्रीपालीको उद्धार गरेको हो ।
दुवै जना पौडी खेल्ने क्रममा खोलाको बीच भागमा फसेका थिए ।
घटनाबारे जानकारी पाए लगत्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल आश्रित गुल्म म्याग्दीबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आकाश सूचीकारको कमाण्डमा उद्धार टोली खटिएको थियो ।
विपद् व्यवस्थापन तालिम प्राप्त टोलीले थ्रो ब्याग, रोप रेस्क्यु विधि अपनाइ दुवै जनाको सकुशल उद्धार गरेको सशस्त्रका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।
उद्धार गरिएका दुवै जनाको अवस्था भने सामान्य रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4