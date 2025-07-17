+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्राधिकरणले ज्वार्चनलाई तोक्यो नेवानिको उत्तरदायी अधिकारी

निगमको उत्तरदायी अधिकारी कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी हुन् । तर, उनले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले उत्तरदायी अधिकारीबाट बर्खास्त गरेको छ । उनको स्थानमा ज्वार्चनलाई उक्त अधिकार प्राधिकरणले दिएको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ३ गते १८:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगमको उत्तरदायी अधिकारीमा वरिष्ठ क्याप्टेन दीपु ज्वार्चनलाई तोकेको छ।
  • कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि प्राधिकरणले उनलाई उत्तरदायी अधिकारीबाट बर्खास्त गरेको छ।
  • प्राधिकरणले १५ वैशाख, २० असार र ४ साउनमा पत्राचार गर्दा बेवास्ता भएपछि आफैंले ज्वार्चनलाई अन्तरिम सहजीकरण स्वरूप जिम्मेवारी दिएको हो।

३ भदौ, काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) को उत्तरदायी अधिकारीका रूपमा निगम सञ्चालन विभाग प्रमुख वरिष्ठ क्याप्टेन दीपु ज्वार्चनलाई तोकेको छ ।

निगमको उत्तरदायी अधिकारी कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी हुन् । तर, उनले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले उत्तरदायी अधिकारीबाट बर्खास्त गरेको छ । उनको स्थानमा ज्वार्चनलाई उक्त अधिकार प्राधिकरणले दिएको हो ।

प्राधिकरणले १५ वैशाख, २० असार र ४ साउनमा पत्राचार गर्दै उत्तरदायी अधिकारी तोक्न भने पनि बेवास्ता गरिएको भन्दै अहिले आफैंले अधिकारी तोकिदिएको हो ।

प्राधिकरणले अन्तरिम सहजीकरण स्वरूप ज्वार्चनलाई उक्त जिम्मेवारी तोकिदिएको समेत जनाएको छ । नेवानिको वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र (एओसी) को वैधता कायम राख्न उत्तरदायी अधिकारीको नियुक्तिलाई वैधानिकता दिन भनेको छ ।

 

दीपु ज्वार्चन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेवानि
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

टप १० ब्रोकरबाट खरिदभन्दा बिक्री बढी, यस्तो छ किनबेच

टप १० ब्रोकरबाट खरिदभन्दा बिक्री बढी, यस्तो छ किनबेच
युवाहरू तयार भए पद छाड्न तयार छु : प्रधानमन्त्री ओली

युवाहरू तयार भए पद छाड्न तयार छु : प्रधानमन्त्री ओली
आन्दोलनबारे निर्णय लिन शिक्षक महासंघको बैठक

आन्दोलनबारे निर्णय लिन शिक्षक महासंघको बैठक
स्ट्याग ग्लोबल च्याम्पियन्स लिगमा स्ट्यागको एकल अग्रता

स्ट्याग ग्लोबल च्याम्पियन्स लिगमा स्ट्यागको एकल अग्रता
अन्तरकलेज प्लस टु छात्र बास्केटबल : प्रिमियर सेमिफाइनलमा

अन्तरकलेज प्लस टु छात्र बास्केटबल : प्रिमियर सेमिफाइनलमा
अन्तरविद्यालय बास्केटबलमा न्यु जेनिथको विजयी सुरुवात

अन्तरविद्यालय बास्केटबलमा न्यु जेनिथको विजयी सुरुवात

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित