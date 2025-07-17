+
१४ करोड क्षतिपूर्ति माग्दै धीरज मगरविरुद्ध चलचित्र निर्माता संघमा उजुरी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ३ गते १९:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्माता कम्पनी मल्टिमेट प्रालिका तर्फबाट कमलबहादुर आलेले अभिनेता धीरज मगरविरुद्ध १४ करोड ७९ लाख ५१ हजार ९५३ रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मागदाबी गर्दै चलचित्र निर्माता संघमा उजुरी दिएका छन्।
  • निर्माताले धीरजले सहमतिअनुसार बाँकी २८ दिन छायांकनमा उपस्थित नहुँदा फिल्मलाई ठूलो क्षति पुगेको र उनीसँग पहिले लिगल नोटिस पठाइए पनि सम्पर्क नभएको उल्लेख गरेका छन्।
  • निर्माता संघले दुबै पक्षलाई बोलाएर मिलापत्रको प्रयास गर्ने र मिलापत्र नभए कानूनअनुसार अघि बढ्ने जानकारी दिएको छ।

काठमाडौं । ‘ऐरी’ फिल्मका निर्माताले १४ करोडभन्दा धेरै क्षतिपूर्तिको मागदाबीसहित अभिनेता धीरज मगरविरुद्ध चलचित्र निर्माता संघमा उजुरी दिएका छन् ।

निर्माता कम्पनी मल्टिमेट प्रालिका तर्फबाट कमलबहादुर आलेले दिएको उजुरी २ भदौमा संघमा दर्ता भएको अध्यक्ष नवल खड्काले जानकारी दिए ।

निर्माता आलेले अभिनेता मगरविरुद्ध कूल १४ करोड ७९ लाख ५१ हजार ९५३ रुपैयाँको क्षतिपूर्ति माग्दै उजुरी दिएका हुन् । सहमतिअनुसार धीरज छायांकनमा उपस्थित नहुँदा फिल्मलाई उक्त रकम बराबरको क्षति पुगेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

१० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिकमध्ये ४ लाख रुपैयाँ अग्रिम उपलब्ध गराएपनि धीरज सुटिङमा नआएको निर्माताले उल्लेख गरेका छन् । निर्माता संघमा उजुरी दिनुअघि कानून व्यवसायीमार्फत धीरजलाई लिगल नोटिस पठाइएपनि उनी सम्पर्कमा नआएको समेत जनाइएको छ ।

धीरजले १६ दिनमात्र ‘ऐरी’को छायांकन गरेको तर, सहमतिअनुसार बाँकी २८ दिन नआएको निर्माताको भनाई छ ।

उजुरी दायर भएपछि संघमा दुबै पक्षलाई बोलाएर मिलापत्रको प्रयास गरिने अध्यक्ष खड्काले बताए । ‘मिलापत्र नभए उहाँहरू कानूनअनुसार अघि बढ्नुहुन्छ’ उनले भने ।

हालै झण्डै एक महिना ढोरपाटन क्षेत्रमा ‘ऐरी’को छायांकन चलेको थियो । झण्डै १ वर्ष छायांकन चल्ने बताइएको यो फिल्मको सुटिङ अहिले रोकिएको छ ।

पछिल्लो समय निर्माता संघमा लेनदेन र आर्थिक कारोबार सम्बन्धी उजुरी आउने क्रममा वृद्धि भएको निर्माता संघले जनाएको छ ।

धीरज मगर
प्रतिक्रिया
