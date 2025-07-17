+
चीनले अन्तरिक्षमा छायांकन गर्‍यो फिल्म, ८-के रिजोलुसनमा खिचियो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ४ गते १३:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चीनको पहिलो अन्तरिक्षमा छायांकन गरिएको लाइभ एक्सन फिल्म ‘विन्डो टु द ब्लू प्लानेट’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ।
  • यो फिल्म सेप्टेम्बर ५, २०२५ मा चीनमा प्रदर्शनमा आउँदैछ र ८के अल्ट्रा-हाई-डेफिनिसन क्यामेरा प्रयोग गरिएको छ।
  • फिल्ममा शेन्झाउ–१३ मिसनका ६ अन्तरिक्ष यात्रीले तियाङगोङ अन्तरिक्ष स्टेशन भित्रका दृश्यहरू छायांकन गरेका छन्।

काठमाडौं । अन्तरिक्षमा छायांकन गरिएको चिनियाँ फिल्म ‘विन्डो टु द ब्लू प्लानेट’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । (ट्रेलर हेर्न यो लिंकमा क्लिक गर्नूस )

यो फिल्म सेप्टेम्बर ५, २०२५ मा चीनमा प्रदर्शनमा आउँदैछ । यो फिल्मलाई एट्के- रिजोलुसनमा खिचिएको चीनको पहिलो लाइभ एक्सन फिल्म बताइएको छ ।

६ महिनासम्म पृथ्वीको कक्षमा रहेको शेन्झाउ–१३ मिसनको कथामा आधारित यस फिल्ममा ६ अन्तरिक्ष यात्री झाई झिगाङ, वाङ यापिङ र ये गुआङफुले अन्तरिक्षको भाग छायांकन गरेका हुन् ।

उनीहरूले चीनको तियाङगोङ अन्तरिक्ष स्टेशन भित्रका मुख्य दृश्यहरू कैद गरेका छन् । झु यिरानद्वारा निर्देशित यो फिल्मले दर्शकलाई चिनियाँ अन्तरिक्ष सौन्दर्यशास्त्रले भरिएको असाधारण यात्राको कथा भन्छ ।

‘विन्डो टु द ब्लू प्लानेट’ एउटा ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा हो जुन अन्तरिक्षमा ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष-एक्सन छायांकन भएको चीनको पहिलो फिल्म हो ।

‘८के, ५०एफपीएस, फुल–फ्रेम’ विशेषतासहितको घरेलु रूपमा विकसित ८-के अल्ट्रा-हाई-डेफिनिसन क्यामेरा प्रयोग गरेर निर्माता कम्पनीले रकेट कम्पन, अन्तरिक्ष वातावरण परीक्षण, जहाजमा विद्युतको आपूर्ति र भण्डारण सीमितता जस्ता चुनौतीहरू पार गरेको थियो ।

चीनको अन्तरिक्ष अनुसन्धान टोलीसँगको सहकार्यमा सन् २०२१ मा तियान्झोउ कार्गो अन्तरिक्षयान मार्फत छायांकन उपकरण अन्तरिक्ष स्टेशनमा पुर्‍याइएको थियो ।

दर्शकले ठूलो पर्दामा अभूतपूर्व ब्रह्माण्डीय दृश्यहरू र अन्तरिक्ष यात्री जीवनको झलक देख्न पाउनेछन् । वाङ यापिनको दृष्टिकोणबाट भनिएको कथाले दर्शकलाई विस्मयकारी दृश्यलाई मानवीय कथासँग मिश्रण गरेर पेश गर्छ ।

अन्तरिक्ष विन्डो टु द ब्लू प्लानेट
प्रतिक्रिया
