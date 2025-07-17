+
एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक १३ भदौमा बोलाइयो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ४ गते २२:२६

४ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले १३ भदौमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ ।

विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने मस्यौदा प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्नेगरी बैठक बोलाइएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा.भीष्म अधिकारीले बताए ।

‘तल्ला कमिटीहरूबाट संकलन भएको सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्नेगरी बैठक बोलाइएको हो’, अधिकारीले भने ।

१० भदौभित्र सुझाव संकलन गरिसक्नेगरी एमालेले डेडलाइन तोकेर अपानि–१२ जारी गरेको थियो । उक्त अपानि बमोजिम प्रदेश, जिल्ला, जनसंगठन र विभागहरूमा सुझाव संकलन भइरहेको छ ।

प्राप्त सुझावहरु समेटेर २०–२२ भदौमा हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय कमिटीबाट राजनीतिक, संगठनात्मक र विधान प्रतिवेदन पारित हुनेछ ।

नेकपा एमाले
