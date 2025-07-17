+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

संस्थापनले रोक्न खोज्यो, समर्थकसहित पार्टी कार्यालय पुगिन् विद्या भण्डारी

सदस्यता लिएको नगरबाट सम्बोधन

एमाले पूर्वउपाध्यक्ष भण्डारी पार्टी कार्यालय पुग्दा संस्थापन पक्षका नेताहरू थिएनन् । भण्डारी पक्षका केही नेता कार्यकर्ता उपस्थित भएका थिए । संस्थापन पक्षले सुरुमा उनलाई रोक्न खोज्यो, नसकेपछि कार्यकर्तालाई रोके र आफू आएनन् ।

0Comments
Shares
हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०८२ भदौ ३ गते १६:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी १० वर्षपछि पहिलोपटक एमाले मोरङको कार्यालय पुगिन् र पार्टी कार्यालयमा स्वागत गरिइन्।
  • एमाले प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले भण्डारीको लागि कुनै कार्यक्रम नराख्न निर्देशन दिएका थिए र संस्थापन पक्षका नेताहरू उपस्थित भएनन्।
  • भण्डारीले पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयका बाबजुद विराटनगरबाट सदस्यता लिएको र एमालेमा फर्किएको घोषणा गरिन्।

३ भदौ, विराटनगर । पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने नेकपा एमालेको निर्णयपछि पहिलोपटक विराटनगर आएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मंगलबार दिउँसो एमाले मोरङको कार्यालय जाने कार्यक्रम थियो ।

१० वर्षपछि भण्डारी पार्टी कार्यालय आउने सूचना पाएका कार्यकर्ता स्वागतका निम्ति तयार पनि थिए । तर प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले पार्टी कार्यालयमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका निम्ति कुनै कार्यक्रम नराख्न जिल्ला सचिव सोमराज थापालाई निर्देशन दिए ।

एमाले विराटनगर महानगरपालिका इञ्चार्ज पर्शुराम बस्नेतले पार्टी कार्यालयमा कुनै कार्यक्रम नभएको भन्दै कार्याकर्तालाई नजान उर्दी जारी गरे । यसरी संस्थापन पक्षले रोक्ने प्रयास गरेपनि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दिउँसो १ बजतिर पार्टी कार्यालय पुगिन् ।

पार्टी कार्यालयमा भण्डारीलाई जिल्ला र विराटनगर महानगरपालिकाका नगर नेतृत्वले स्वागत गर्‍यो । जिल्ला र नगरको नेतृत्व भण्डारी पक्षकै छ । विद्या भण्डारी आउँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेता कार्यकर्ता गएनन् ।

पार्टी कार्यालय पुगेर मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी र पुष्पलाल श्रेष्ठको शालिकमा माल्यार्पण गरिन् ।

‘भूकम्पको बेला यहाँ आएको थिएँ होला, त्यसपछि आज आइयो,’ पार्टी कार्यालयमा स्वागत गर्न बसेका नेताहरूसँग भलाकुसारी गरेकी भण्डारीले भनिन्, ‘धेरै परिवर्तन भएछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

विद्या भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्कन नदिने एमालेको निर्णय

पार्टी कार्यालय पुग्दा सदस्यता लिएको, पार्टीको काम गरेको र आन्दोलनमा सहभागि भएको विषय सम्झिइन् । पार्टीको सभा कक्षमा भेला भएका समर्थकलाई सम्बोधन गरेपछि सामूहिक फोटो खिचेर उनी फर्किइन् ।

एमाले पूर्वउपाध्यक्ष भण्डारी पार्टी कार्यालय पुग्दा संस्थापन पक्षका नेताहरू थिएनन् । भण्डारी पक्षका केही नेता कार्यकर्ता उपस्थित भएका थिए । संस्थापन पक्षले सुरुमा उनलाई रोक्न खोज्यो, नसकेपछि कार्यकर्तालाई रोके र आफू आएनन् ।

‘उहाँहरूले फोन गरेर औपचारिक/अनौपचारिक कार्यक्रम नराख्न भन्नु भएको थियो,’ भण्डारी पक्षका एक नेताले भने,‘ नेता कार्यकर्तालाई फोन गरेर नजा भन्नुभयो ।’

एमाले प्रदेश कमिटी अध्यक्ष खतिवडाले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको कुनै कार्यक्रम नराख्न निर्देशन दिएको स्वीकारे । ‘मैले कार्यक्रम नराख्नुहोस् भनेको हो,’ खतिवडाले अनलाइनखबरसँग भने,‘ उहाँहरूले राख्नु भयो ?, त्यसले केही रियाक्सन ल्यायो भने उहाँहरूले नै व्योहोर्नुपर्छ ।’

एमालेको राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेकी भण्डारीलाई एमाले केन्द्रीय कमिटीले सदस्यता नविकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । भण्डारीको पक्ष र विपक्षमा बहस नगर्न पनि सर्कुलर जारी गरेको छ । पार्टीको निर्देशन भएका कारण संस्थापन पक्षका नेताहरू सहभागी नभएका हुन् ।

‘विराटनगरबाट सदस्यता लिएँ, अब पार्टीमा फर्किएँ’

संस्थापनको असहयोग र अवरोधका बीच विराटनगर पार्टी कार्यालय पुगेकी भण्डारीले विगत सम्झेकी थिइन् । ४५ वर्षअघि विराटनगरमै हुँदा पार्टी सदस्यता लिएको उनले स्मरण गरिन् ।

‘अहिले पार्टीको विशेष जिम्मेवारीमा त म छैन, तर राष्ट्रपतिबाट निवर्तमान भइसकेपछि मैले पार्टीको मेरो सदस्यता नवीकरण गरेको छु, ४५ वर्ष भइसक्यो म पार्टी सदस्य भएको,’ उनले भनिन्,‘ एउटा सुखद संयोग के छ भने, पार्टी सदस्य पनि म विराटनगरबाटै भएको, अनि सपथ पनि यहीँ खाएको र यहीँबाट २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि भाग लिएको । त्यसपछि हामी काठमाडौं गएको हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘विद्या भण्डारीमाथि राजनीतिक अपराध गरियो, सच्याउनुपर्छ’

उनले विराटनगरसँग भावना जोडिएको बताइन् । ‘सबै हिसाबले विराटनगर, मोरङ चाहिँ हाम्रो गृह जिल्ला, प्रिय नगर जस्तो भएर जोडिएको छ ।’ उनले भनिन् ,‘म नेकपा (एमाले) हुँ र नेकपा (एमाले) को संगठित सदस्य हो, त्यस्तो जिम्मेवारी चाहिँ विशेषै छैन ।’

‘राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई सुदृढ बनाउनुपर्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरेर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र समृद्धिको बाटोमा जानुपर्छ,’ उनले भनिन्,‘ नेकपा (एमाले) ले मार्गदर्शन सिद्धान्तको रूपमा लिएको जनताको बहुदलीय जनवादको पनि त्यही नै उद्देश्य हो ।’

‘म पार्टीकै कार्यकर्ता हो, यही पार्टीबाट हुर्किएर देशको राष्ट्रपतिसम्म भएँ र फेरि राष्ट्रिय एजेन्डामा काम गर्नको लागि नेकपा (एमाले) नै उपयुक्त पार्टी हो भनेर फर्कें,’ उनले भनिन् ,‘म तपाईंहरूकै परिवारमा आबद्ध भएको छु । हामीले राष्ट्रिय कामहरू, हाम्रा राष्ट्रका अभिभाराहरू यो पार्टीले पूरा गर्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ।’

यो पनि पढ्नुहोस

विद्या भण्डारीबारे छलफल नगर्न निर्देशनसहित एमालेको अपानि
नेकपा एमाले विद्या भण्डारी
लेखक
हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सांसदहरूलाई उपत्यका नछाड्न एमालेले पठायो सूचना

सांसदहरूलाई उपत्यका नछाड्न एमालेले पठायो सूचना
उपसभामुखविरुद्ध कुनै प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्देशन छैन, तर हिसाब राफसाफ गर्नुपर्नेछ: महेश बर्तौला

उपसभामुखविरुद्ध कुनै प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्देशन छैन, तर हिसाब राफसाफ गर्नुपर्नेछ: महेश बर्तौला
एमालेले बोलायो आकस्मिक बैठक

एमालेले बोलायो आकस्मिक बैठक
विराटनगरमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राज्यमन्त्रीले गरिन् स्वागत

विराटनगरमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राज्यमन्त्रीले गरिन् स्वागत
जबज, आन्तरिक लोकतन्त्र र एमालेको शक्ति

जबज, आन्तरिक लोकतन्त्र र एमालेको शक्ति
‘नेपालीहरूमा मानसिक रोग बढ्दै गयो, रोक्ने योजना के छ ?’

‘नेपालीहरूमा मानसिक रोग बढ्दै गयो, रोक्ने योजना के छ ?’

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित