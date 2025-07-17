उपसभामुखविरुद्ध कुनै प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्देशन छैन, तर हिसाब राफसाफ गर्नुपर्नेछ: महेश बर्तौला

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरविरुद्ध कुनै प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने निर्देशन नआएको बताएका छन्।
- नेपाली कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख रानामगरलाई हटाउने प्रयोजनका लागि आ–आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेका छन्।
- बर्तौलाले उपसभामुखमाथि उठेको प्रश्न गम्भीर रहेको र त्यसको हिसाब गर्नैपर्ने बताए।
३ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरविरुद्ध कुनै प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने निर्देशन नआएको बताएका छन् ।
‘एमाले र कांग्रेसका सांसदहरु आफ्नो दलको कार्यालयमा जानै नपाउने भन्ने होइन होला । कसले उपसभामुख हटाउँदैछ भन्ने हल्ला चलायो थाहा भएन,’ अनलाइनखबरसँग उनले भने, ‘यद्यपि उपसभामुखका बारेमा संसदमा उठेको हिसाब राफसाफ गर्न चाँही बाँकी छ ।’
तर आज भर्खरै कुनै प्रस्ताव लैजाने तयारी नभएको प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए । ‘उहाँका विरुद्धमा कुनै प्रस्ताव दर्ता गरिहाल्ने भन्ने छैन, हाम्रो पनि, कांग्रेसमा पनि’, उनले भने ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेले आज बिहान आ–आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् । नेताहरुका अनुसार सभामुख रानामगरलाई हटाउने प्रयोजनकै निम्ति हस्ताक्षर संकलन गरिएको हो ।
एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला पनि उपसभामुखमाथि उठेको प्रश्न गम्भीर रहेको र त्यसको हिसाब गर्नैपर्ने बताउँछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4