सभामुखलाई जानकारी गराएर अमेरिका गएकी थिइन् उपसभामुख

- उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको सचिवालयले सभामुखलाई अमेरिका जानु अघि औपचारिक जानकारी पत्र दिएको बताएको छ।
- साउन २१ गते दिइएको पत्रमा साउन ३० गते अमेरिका जानु र भदौ १३ गते फर्किने उल्लेख छ।
- संसदमै बिना जानकारी अमेरिका गएको प्रश्न उठेपछि उक्त पत्र सार्वजनिक गरिएको हो।
६ भदौ, काठमाडौं । बिना जानकारी अमेरिका गएको भनेर संसदमै प्रश्न उठेपछि उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको सचिवालयले सभामुखलाई जानकारी गराएर गएको बताएको छ ।
अमेरिका जानु अगाडि सभामुखसँग भेट भएको र औपचारिक रुपमा जानकारी पत्र समेत दिइएको भनेर उक्त पत्र सार्वजनिक गरेको छ । साउन २१ गतेको उक्त पत्रमा साउन ३० गते अमेरिका गएर भदौ १३ गते फर्किने उल्लेख छ ।
