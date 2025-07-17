विधेयकमार्फत भूमिको व्यापारीकरण गर्न खोजेको आभास भयो : रास्वपा

Photo Credit : फाइल
५ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भूमि विधेयक पारित गर्न सरकारले हतार गर्नुको कारण थाहा पाउन नसकेको बताएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक बोल्दै रास्वपा सांसद अशोक चौधरीले यस्तो बताएका हुन् ।
‘विधेयकमार्फत भूमिको व्यापारीकरण गर्न खोजेको आभास भयो’, सांसद चौधरीले भने ।
समितिको बैठक जारी छ । बिहान १० बजे बोलाइएको बैठक केही ढिला गरी सुरु भएको हो ।
