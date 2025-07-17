+
उपसभामुखमाथिको आरोप प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई रास्वपाको चुनौती

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ३ गते १५:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई मानव तस्करीको मुद्दा प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिएको छ।
  • प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेससँगको बैठकमा उपसभामुख हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए।
  • रास्वपा उपसभापति डीपी अर्यालले 'उपसभामुख मानव तस्कर भएको प्रमाणित गर्नुस्' भन्दै संसदमा उठाएको विषय पुष्टि गर्ने बताएका छन्।

३ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि मानव तस्करीको आरोप प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनाैती दिएको छ ।

मप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार साँझ बसेको कांग्रेससँगको बैठकमा उपसभामुख हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।

रास्वपाले मानव तस्करीको मुद्दा उठाएर संसदमा विरोध गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले रास्वपामै मानव तस्कर भएको आरोप लगाएका थिए ।

बालुवाटार बैठकबारे अनलाइनखबरमा प्रकाशित समाचारको प्रतिक्रिया दिँदै रास्वपा उपसभापति डीपी अर्यालले आरोप प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती दिएका हुन् ।

विकसित घटनाक्रमपछि सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलको बैठक कक्षमा प्रवेश गर्नुअघि अनलाइनखबरसँग अर्यालले भने, ‘उपसभामुख मानव तस्कर भएको प्रमाणित गर्नुस्, हामीले संसद्‍मा उठाएको मानव तस्करको विषय पुष्टि गर्छौं ।’

उपसभामुख हटाउन कांग्रेस-एमाले सांसदको हस्ताक्षर जारी
उपसभामुखविरुद्ध कुनै प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्देशन छैन, तर हिसाब राफसाफ गर्नुपर्नेछ: महेश बर्तौला
उपसभामुखविरुद्ध कुनै प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्देशन छैन, तर हिसाब राफसाफ गर्नुपर्नेछ: महेश बर्तौला
उपसभामुखलाई हटाउन आवश्यकता पर्‍यो र प्रक्रिया सुरु गर्‍यौं : कांग्रेस सांसद थापा
उपसभामुख हटाउने प्रक्रिया सुरु भयो: एमाले सांसद राजेन्द्र राई
ठूला दलले संख्याका नाममा असंसदीय अभ्यास गरे प्रतिवाद हुन्छ : रास्वपा
उपसभामुखलाई हटाउन हस्ताक्षर गरेर फर्किंदै सांसदहरू (तस्वीरहरू)
अमेरिका भ्रमणमा छिन् उपसभामुख राना
प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ पुर्‍याउन कांग्रेस र एमालेलाई साना दलको साथ अनिवार्य
उपसभामुख हटाउने बारे कांग्रेस–एमालेले केही भनेका छैनन् : नाउपा
उपसभामुख रानालाई हटाउनेबारे सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग कुरा भएको छैन : जनमत पार्टी
बालुवाटार बैठकमा उपसभामुखबारे प्रधानमन्त्री- ‘रास्वपाका माग पूरा गर्दिउँ, प्रक्रिया अघि बढाउँ’

बालुवाटार बैठकमा उपसभामुखबारे प्रधानमन्त्री- ‘रास्वपाका माग पूरा गर्दिउँ, प्रक्रिया अघि बढाउँ’
उपसभामुख हटाउने निर्णय संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग : राप्रपा

उपसभामुख हटाउने निर्णय संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग : राप्रपा
उपसभामुख रानामाथिको आरोप : अमेरिकी दूतावासलाई अढाइ वर्षअघि पठाएको पत्र

उपसभामुख रानामाथिको आरोप : अमेरिकी दूतावासलाई अढाइ वर्षअघि पठाएको पत्र
उपसभामुख हटाउन दुई तिहाइ पुर्‍याउने कसरत सुरु

उपसभामुख हटाउन दुई तिहाइ पुर्‍याउने कसरत सुरु
उपसभामुख हटाउने प्रक्रियामा सहभागी हुँदैनौं : एकीकृत समाजवादी

उपसभामुख हटाउने प्रक्रियामा सहभागी हुँदैनौं : एकीकृत समाजवादी
उपसभामुखलाई हटाउन आवश्यकता पर्‍यो र प्रक्रिया सुरु गर्‍यौं : कांग्रेस सांसद थापा

उपसभामुखलाई हटाउन आवश्यकता पर्‍यो र प्रक्रिया सुरु गर्‍यौं : कांग्रेस सांसद थापा

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

