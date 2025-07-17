अमेरिका भ्रमणमा छिन् उपसभामुख राना

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- उपसभामुख इन्दिरा राना साउन ३० गते अमेरिका व्यक्तिगत भ्रमणमा गएकी हुन् र भदौ १३ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।
- नेपालमा उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेका छन्।
- राना अमेरिका भ्रमणमा रहँदा उनको पदबाट हटाउने तयारी भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
३ भदौ, काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा राना अमेरिका भ्रमणमा छिन् । उनको सचिवालयका अनुसार उनी गत साउन ३० गते अमेरिका गएकी हुन् । यही भदौ १३ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।
उपसभामुख राना व्यक्तिगत भ्रमणमा गएको सचिवालयले जनाएको छ ।
राना अमेरिका रहेकै बेला नेपालमा उनलाई पदबाट हटाउने तयारी भएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले रानालाई पदबाट हटाउनको लागि हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेका छन् ।
उपसभामुख रानामाथि अमेरिका लैजाने प्रयोगका लागि भिसा जारी गर्न अमेरिकी राजदूतावासमा आफ्नो लेटरप्याडबाट चिठ्ठी पठाएको अभियोग छ । यसअघि पनि रानामाथि हटाउने तयारी भएको थियो । तर विरोध भएका कारण यो प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।
