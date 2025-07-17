जनै हराएको मान्छे : प्रिमियरमा भक्कानिए कलाकार (तस्वीर)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिल्म ‘जनै हराएको मान्छे : सम्बन्धका धागाहरू’को प्रिमियर नयाँ बानेश्वरस्थित वान सिनेमाज हलमा बुधबार आयोजना भएको थियो।
- प्रिमियरमा कलाकार सुनिल थापा, जितु नेपाल, विप्लव प्रतीक, कमलमणी नेपाल लगायत उपस्थित थिए।
- निर्देशक हिमाल न्यौपानेको फिल्म शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ र यसमा केकी अधिकारी, विजय बराल, मिरुना मगर लगायतको अभिनय छ।
काठमाडौं । फिल्म ‘जनै हराएको मान्छे : सम्बन्धका धागाहरू’ले प्रिमियरमा दर्शकको मन जितेको छ । बुधबार नयाँ बानेश्वरस्थित वान सिनेमाज हलमा आयोजना गरिएको प्रिमियरमा फिल्म हेरेका दर्शक भावुक देखिए ।
कलाकार सुनिल थापा, जितु नेपाल, विप्लव प्रतीक, कमलमणी नेपाल, लोकेन्द्र लेखक, किरण श्रेष्ठ, प्रदीप भारद्धाज लगायत उपस्थित थिए ।
फिल्म हेरेपछि धेरै व्यक्ति भावुक हुँदा कतिपयले आँखामा आँसु थाम्न सकेनन् । कलाकार केकी अधिकारी, अञ्जु पन्तलगायतका आँखा रसाइरहेका थिए ।
शुक्रबारदेखि प्रदर्शन तयारीमा रहेको हिमाल न्यौपाने निर्देशित फिल्ममा केकी र विजय बरालसँगै मिरुना मगर, सशांक मैनाली, भोलाराज सापकोटा, गौरव पहाडी, रियर राई, भावना खपांगी, रुपेश लामा, सुमन थापाको अभिनय छ ।
सर्वकालिन ब्लकबस्टर ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’पछि बराल यो फिल्ममार्फत पर्दामा फर्किन लागेका हुन् । पेपरक्लिपको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मका निर्माता कमल न्यौपाने र विमल न्यौपाने हुन् ।
कार्यकारी निर्मातामा नारायण तिमल्सिना, चुडामणि सिवाकोटी, आरके मानन्धर, सीआर बस्नेत, फिलिप डिसी र जेम्स महाराजन छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4