+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

माग्ने राजा, जनै हराएको मान्छे, ताराहरूले कति शो पाए ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ४ गते १६:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म माग्ने राजा, जनै हराएको मान्छे र ताराहरूको शुक्रबारदेखि प्रदर्शन तयारीमा अग्रिम टिकट बिक्री सुरु भएको छ।
  • माग्ने राजा देशव्यापी १४४ शो पाएको छ भने जनै हराएको मान्छेले ११० शो पाएको छ।
  • ताराहरूले सबैभन्दा न्यून ३० शो पाएको छ र चलचित्र विकास बोर्डअनुसार मुलुकभर १६५ हल छन्।

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि प्रदर्शन तयारीमा रहेका फिल्म माग्ने राजा, जनै हराएको मान्छे र ताराहरूको अग्रिम टिकट विक्री सुरु भएको छ ।

हलले हाइप, स्टारकास्टअनुसार फिल्मलाई शो वितरण गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै केदार घिमिरे स्टारर ‘माग्ने राजा’ले देशब्यापी १४४ शो पाएको छ ।

विजय बराल, केकी अधिकारी मिरुना मगर स्टारर ‘जनै हराएको मान्छे’ले कूल ११० शो पाएको छ । आशान्त शर्मा अभिनित ‘ताराहरू’ले सबैभन्दा न्यून ३० शो मात्र पाएको छ ।

आशान्तको उक्त फिल्मलाई ठूला मल्टिप्लेक्सले १/१ शो दिएका छन् । पल शाह स्टारर ‘मोहर’ले शुक्रबारको लागि ५२ शो पाएको छ ।

चलचित्र विकास बोर्डअनुसार अहिले मुलुकभर १६५ हल छन् ।

जनै हराएको मान्छे ताराहरू माग्ने राजा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘जनै हराएको मान्छे’ बारे केकी : यसभित्र मैले कतिपटक आमालाई देखेको छु

‘जनै हराएको मान्छे’ बारे केकी : यसभित्र मैले कतिपटक आमालाई देखेको छु
फिल्मको लगानी सुरक्षित गर्नुपर्ने भार बोकेको छु : विजय बराल

फिल्मको लगानी सुरक्षित गर्नुपर्ने भार बोकेको छु : विजय बराल
विजय बराल अभिनीत ‘जनै हराएको मान्छे’को ट्रेलर : वैदेशिक रोजगारीको सपना र ठगीको कथा

विजय बराल अभिनीत ‘जनै हराएको मान्छे’को ट्रेलर : वैदेशिक रोजगारीको सपना र ठगीको कथा
‘जनै हराएको मान्छे’बाट मिरुनाले गर्लिन् दोहोरो ह्याट्रिक ?

‘जनै हराएको मान्छे’बाट मिरुनाले गर्लिन् दोहोरो ह्याट्रिक ?
फिल्म ‘जनै हराएको मान्छे’ को गीत ‘मसुरीको दाना’ सार्वजनिक

फिल्म ‘जनै हराएको मान्छे’ को गीत ‘मसुरीको दाना’ सार्वजनिक
विजय बराल स्टारर ‘जनै हराएको मान्छे’को टिजर सार्वजनिक

विजय बराल स्टारर ‘जनै हराएको मान्छे’को टिजर सार्वजनिक

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित