+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अदालतबाट दोषी ठहर भएका ७ व्यक्ति पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ४ गते १४:३४

४ भदौ, काठमाडौं । विभिन्न कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भइ फरार भएका सात जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर र मातहतको टोलीले पछिल्लो २४ घण्टामा सात जनालाई राजधानीका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ पर्नेहरूमा अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी कसुरमा दोषी ठहर भएका २३ वर्षीय प्रदीप श्रेष्ठ, चोरी कसुरमा दोषी ठहर भएका कुलप्रसाद उप्रेती, अभद्र व्यवहार कसुरका अमरज्योति तुलाधर, चेक अनादारमा दोषी ठहर भएका ओम नारायण श्रेष्ठ, चोरी कसुरका लासाङ लामा तामाङ, चोरी कसुरकै किरण गिरी र अभद्र व्यवहार कसुरका मानबहादुर घर्ती छन् ।

उनीहरूलाई फैसला कार्यान्वयका लागि अदालत पेश गरिने परिसरका प्रवक्ता अपील राज बोहराले बताए ।

अपराध नेपाल प्रहरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसहित रुपन्देहीबाट भारतीय नागरिक पक्राउ

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसहित रुपन्देहीबाट भारतीय नागरिक पक्राउ
सर्लाहीमा गोली हानेर शिक्षकको हत्या गर्ने एक जना पक्राउ

सर्लाहीमा गोली हानेर शिक्षकको हत्या गर्ने एक जना पक्राउ
चोरको प्रतिकार गर्दा सिरहामा ज्येष्ठ नागरिकको हत्या, दुई जना पक्राउ

चोरको प्रतिकार गर्दा सिरहामा ज्येष्ठ नागरिकको हत्या, दुई जना पक्राउ
फरार अभियुक्त मिता र ज्योतिले ब्रोकर पक्रन कसरी दिए उजुरी ?

फरार अभियुक्त मिता र ज्योतिले ब्रोकर पक्रन कसरी दिए उजुरी ?
बेलायत : आपराधिक क्रियाकलापमा नेपालीको संलग्नता बढ्दो

बेलायत : आपराधिक क्रियाकलापमा नेपालीको संलग्नता बढ्दो
ब्राजिलबाट नेपाल आएकी महिला २ केजी कोकिनसहित पक्राउ

ब्राजिलबाट नेपाल आएकी महिला २ केजी कोकिनसहित पक्राउ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित