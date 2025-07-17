+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसहित रुपन्देहीबाट भारतीय नागरिक पक्राउ

पक्राउ पर्नेमा रुपन्देही सिद्धार्थनगर-१ बेलहिया बसपार्कस्थित भारत घर भएका २५ वर्षीय अभिषेक यादव रहेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २ गते १८:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रुपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसहित २५ वर्षीय भारतीय नागरिक अभिषेक यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
  • उनको साथबाट नक्कली ट्रान्स्क्रिप्ट १०० वटा, सर्टिफिकेट ३६ वटा, विभिन्न होलोग्राम र स्ट्याम्पहरू बरामद भएका छन्।
  • जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले अभिषेक यादवमाथि थप कारबाही तथा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

२ भदौ, काठमाडौं। प्रहरीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्ट्याम्प, होलोग्राम तथा स्टिकरहरूसहित एकजना  भारतीय नागरिलाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा रुपन्देही सिद्धार्थनगर-१ बेलहिया बसपार्कस्थित काम गर्ने भारत घर भएका २५ वर्षीय अभिषेक यादव रहेका छन् ।

उनलाई प्रहरीले रुपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ परेका उनको साथबाट नक्कली ट्रान्स्क्रिप्ट १०० वटा, सर्टिफिकेट ३६ वटा, नम्बर स्टाम्प ३ वटा, प्याड स्ट्याम्प ५ वटा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय २०१२ लेखेको होलोग्राम २१ बण्डल (४०४० पिस), उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌‌ (एजएसईबी) लेखेको होलोग्राम १९ प्याकेट (२००० पिस), राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (एनईबी) लेखेको होलोग्राम १७ प्याकेट (१६०० पिस), सिटीईभिटी लेखेको होलोग्राम १९ प्याकेट (1900 पिस) बरामद गरेको छ ।

यसका साथै उत्तर प्रदेशमा रहेको अमिति युनिभर्सिटीको मार्कसिट ८० वटा, प्रोभिजनल सर्टिफिकेट ४० वटा, क्यारेक्टर सिर्टिफिकेट ६० वटा, ब्ल्यांक सर्टिफिकेट ४९ वटा र ब्ल्यांक लोगो ४० वटा प्रहरीले बरामद गरेको छ ।

पक्राउ परेका उनीमाथि थप कारबाही तथा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ ।

अपराध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र नेपाल प्रहरी रुपन्देही प्रहरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सर्लाहीमा गोली हानेर शिक्षकको हत्या गर्ने एक जना पक्राउ

सर्लाहीमा गोली हानेर शिक्षकको हत्या गर्ने एक जना पक्राउ
चोरको प्रतिकार गर्दा सिरहामा ज्येष्ठ नागरिकको हत्या, दुई जना पक्राउ

चोरको प्रतिकार गर्दा सिरहामा ज्येष्ठ नागरिकको हत्या, दुई जना पक्राउ
फरार अभियुक्त मिता र ज्योतिले ब्रोकर पक्रन कसरी दिए उजुरी ?

फरार अभियुक्त मिता र ज्योतिले ब्रोकर पक्रन कसरी दिए उजुरी ?
बेलायत : आपराधिक क्रियाकलापमा नेपालीको संलग्नता बढ्दो

बेलायत : आपराधिक क्रियाकलापमा नेपालीको संलग्नता बढ्दो
ब्राजिलबाट नेपाल आएकी महिला २ केजी कोकिनसहित पक्राउ

ब्राजिलबाट नेपाल आएकी महिला २ केजी कोकिनसहित पक्राउ
मिर्गौला प्रकरणमा ट्वीस्ट : पीडितलाई गरिएको थियो ६ लाख अफर !

मिर्गौला प्रकरणमा ट्वीस्ट : पीडितलाई गरिएको थियो ६ लाख अफर !

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित