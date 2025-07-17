+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
दीपेन्द्र अग्रवालको सेयर धन्दा :

फरार अभियुक्त मिता र ज्योतिले ब्रोकर पक्रन कसरी दिए उजुरी ?

दीपेन्द्र र दिनेशको कारोबार नमिलेपछि दीपेन्द्रले उक्त पैसा भुक्तानी लिन ब्रोकर समेत तानेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको प्रहरी अधिकृत बताउँछन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २५ गते २०:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं जिल्ला अदालतले सेयर कारोबारी दीपेन्द्र अग्रवालकी पत्नी मिता मुरार र बहिनी ज्योति अग्रवाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।
  • दीपेन्द्र अग्रवाललाई प्रहरीले १० दिन हिरासतमा राखेर हाजिर जमानीमा रिहा गरेको छ भने मिता र ज्योति फरार सूचीमा छन्।
  • मिता र ज्योतिले सिप्रबी सेक्युरिटिजका सञ्चालक जयन्त श्रीवास्तवलाई ठगीको उजुरी दिएका थिए, जसलाई प्रहरीले अनुसन्धान गरी हाजिर जमानीमा रिहा गरेको छ।

२५ साउन, काठमाडौं । सेयर कारोबारी दीपेन्द्र अग्रवालकी पत्नी मिता मुरारका र बहिनी ज्योति अग्रवाल दुवैलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । तर, प्रहरीले दीपेन्द्र अग्रवाललाई मात्र पक्रेर १० दिन हिरासतमा राखेर हाजिर जमानीमा रिहा गरेको छ ।

अदालतले दीपेन्द्रसँगै पत्नी मिता र बाहिनी ज्योतिलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । उनीहरू दुवै अहिले प्रहरीको फरार सूचीमा छन् ।

फरार सूचीमा रहेका मिता र ज्योतिले सिप्रबी सेक्युरिटिजका सञ्चालक तथा महाप्रबन्धक जयन्त श्रीवास्तवलाई पक्राउ गर्न उजुरी दिएका थिए ।

ज्योति र मिताले सरकारी वकिल मार्फत धितोपत्र ब्रोकर सिप्रबीका सञ्चालक तथा महाप्रबन्धक श्रीवास्तवले ठगी गरेको भन्दै जाहेरी दिएपछि श्रीवास्तव आफैं काठमाडौ प्रहरी परिसरको सम्पर्कमा पुगेका थिए । प्रहरीले उनलाइ ३ दिन हिरासतमा राखेर शुक्रबार रिहा पनि गरिसकेको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार फरार अभियुक्तको जाहेरीले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका श्रीवास्तवलाई अनुसन्धान गरी हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ । साथै, जाहेरीकर्ता दुवैको कारोबार उक्त सिप्रबी सेक्युरिटिजसँग नभएको प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा देखिएको एक प्रहरी अधिकृतले बताए ।

‘दीपेन्द्र अग्रवाल र दिनेश साहको कारोबारको विवादमा सिप्रबीलाई तानिएको देखिन्छ,’ ती प्रहरी अधिकृतले भने, ‘दीपेन्द्र आफैंले पनि सिप्रबीसँग कारोबार नभएको र सिप्रबीका श्रीवास्तवले पनि उनीहरू आफ्ना ग्राहक नभएको बताएका छन् ।’

दीपेन्द्रको कारोबार दिनेश साहसँग भएको प्रहरीको भनाइ छ । दिनेशले भने सिप्रबीबाट सेयर खरिद–बिक्री गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

दीपेन्द्रले दिनेशको सेयर कारोबार मिलाउन सिप्रबी सेक्युरिटिजलाई भुक्तानी दिएको दाबी गरेको प्रहरीको भनाइ छ । तर, दीपेन्द्रले सिप्रबीलाई दिएको पैसा भने दिनेशको सेयर कारोबार राफसाफका लागि भएको धितोपत्र ब्रोकरको भनाइ छ ।

दीपेन्द्र र दिनेशको कारोबार नमिलेपछि दीपेन्द्रले उक्त पैसा भुक्तानी लिन ब्रोकर समेत तानेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको प्रहरी अधिकृत बताउँछन् ।

मिता र ज्योतिले भने सिप्रबीले ११ करोड ठगी गरेको आरोप लगाएका छन् । त्यसैगरी दीपेन्द्र, ज्योति र मितालाई करिब ८ करोड ठगी तथा विश्वासघातको अरोप लागेको छ । दुवै विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

फर्जी सेयर कारोबार गरेर कसरी जनता फसाउँछन् दीपेन्द्र अग्रवाल ?
यो पनि पढ्नुहोस

लगानीकर्ता फसाउन अग्रवालले क्लब हाउस र फेसबुक दुरुपयोग गरेको प्रहरीद्वारा पुष्टि
यो पनि पढ्नुहोस

दिपेन्द्र अग्रवालको कारोबार : आफूले बेचेको सेयर आफैं किन्‍ने, महँगोमा जनता फसाउने
यो पनि पढ्नुहोस

सेयर लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवाल र सिप्लाबीच लेनदेन विवाद
अपराध जयन्त अग्रवाल दीपेन्द्र अग्रवाल नेपाल प्रहरी फरार अभियुक्त ब्रोकर सेयर मार्केट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बेलायत : आपराधिक क्रियाकलापमा नेपालीको संलग्नता बढ्दो

बेलायत : आपराधिक क्रियाकलापमा नेपालीको संलग्नता बढ्दो
ब्राजिलबाट नेपाल आएकी महिला २ केजी कोकिनसहित पक्राउ

ब्राजिलबाट नेपाल आएकी महिला २ केजी कोकिनसहित पक्राउ
मिर्गौला प्रकरणमा ट्वीस्ट : पीडितलाई गरिएको थियो ६ लाख अफर !

मिर्गौला प्रकरणमा ट्वीस्ट : पीडितलाई गरिएको थियो ६ लाख अफर !
साढे ११ करोड ठगी आरोपमा पक्राउ परेका सिप्रबी सेक्युरिटिजका महाप्रबन्धकविरुद्ध ३ दिन म्याद थप

साढे ११ करोड ठगी आरोपमा पक्राउ परेका सिप्रबी सेक्युरिटिजका महाप्रबन्धकविरुद्ध ३ दिन म्याद थप
सप्तरीमा गोली चल्यो, एक जनाको मृत्यु

सप्तरीमा गोली चल्यो, एक जनाको मृत्यु
रिसोर्टमा जुवातास खेलेको आरोपमा भक्तपुरबाट ४ जना पक्राउ

रिसोर्टमा जुवातास खेलेको आरोपमा भक्तपुरबाट ४ जना पक्राउ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित